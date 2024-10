Kvinne dømt til fengsel etter falsk forklaring i forbindelse med 25. juni-terroren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte på politihuset 6. juli 2022 avga en uriktig forklaring. Dette da hun forklarte at hun var til stede utenfor London pub, i Rosenkrantz’ gate, natt til lørdag 25. juni 2022, og at hun ble skutt på og påført skuddsår, selv om dette ikke var sant.», står det i dommen som Oslo tingrett avsa tirsdag.

Kvinnen er dømt til 90 dagers fengsel. Av disse er 60 dager gjort betinget med en prøvetid på to år.

Det var Aftenposten som omtalte dommen først.

Da saken gikk i tingretten i forrige uke, nektet kvinnen straffskyld. Retten mener likevel at kvinnen har forklart seg uriktig.

«Etter bevisførselen er retten ikke tvil om at tiltaltes forklaring er uriktig. Det fremstår som åpenbart at forklaringen er oppdiktet og usann.», skriver tingretten.

De viser blant annet til at kvinnen ikke finnes på noen videoopptak fra området der skytingen fant sted. Det er heller ikke registrert på noen legevakt, akuttmottak eller sykehus i Oslo at hun har blitt behandlet for en skuddskade.

Samtidig viser aktivitet på mobiltelefonen hennes at hun sendte tekstmeldinger i nærheten av sitt hjem i tidspunktet da skytingen fant sted.

Kvinnen sto fram i flere medier etter skytingen i Oslo der hun fortalte at hun hadde blitt skutt, men mediene avpubliserte sakene etter at det kom fram at kvinnen ikke hadde status som fornærmet.