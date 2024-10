Mann truet med kniv og ranet i Moss

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ransofferet tok selv kontakt med en politipatrulje ved 1.30-tiden og fortalte hva som hadde skjedd. Han ble ikke skadet, forteller operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt til NTB.

Ransutbyttet var en telefon, som ble funnet igjen i nærheten av stedet der ranet skjedde.

Operasjonslederen forteller at brannvesenet kom over en innbruddstyv da de rykket ut på en automatisk brannalarm på et utested i Moss ved 1-tiden. Tyven stakk da av og kort etter ble en mann ranet.

– Vi setter disse hendelsene i sammenheng, og patruljene i Moss leter etter mannen og oppsøker aktuelle adresser, forteller operasjonslederen.

Ved 4-tiden onsdag morgen var ingen pågrepet i saken og det aktive søket etter gjerningsmannen avsluttet.