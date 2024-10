Fire kvinner frikjent i gruppevoldtektssaken i Agder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De fire hevdet hendelsen, som fant sted på en bursdagsfest i november 2022, var frivillig. Nå er de fire frifunnet i Agder tingrett, skriver VG.

På et tidspunkt under festen var fornærmede og hennes da fire jevnaldrende venninner på soverommet. Her ble hun ifølge tiltalen dyttet ned på sengen og holdt fast av tre av venninnene, mens den fjerde skal ha utført overgrepet.

Det ble blant annet brukt en vibrator som fornærmede hadde fått i bursdagsgave tidligere på kvelden.

