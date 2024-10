Svindelbølge i Oslo – 24 eldre forsøkt svindlet i september

Bare i september skal 24 eldre ha blitt svindlet av personer som har oppsøkt dem hjemme, opplyser Oslo-politiet til NRK.

De kriminelle har blitt knyttet sammen og avslørt av teledata og videoovervåking, ifølge politiet. Den siste måneden har mange av dem svidd av store summer på gullklokker, restaurantbesøk og ulike typer elektronikk.

I september ble seks personer pågrepet og siktet for bedrageriene i Oslo.

Metoden kalles Safehouse-bedragerier. Svindlere ringer i forkant, utgir seg for å være en autoritet og advarer om at noen prøver å lure dem. Senere reiser de hjem til offeret og utgir seg for å være politi. Da får ofrene beskjed om at de sitter på taushetsbelagt informasjon og ikke må kontakte noen andre. Deretter tar svindlerne kontroll over bankkontoene til offeret og tapper dem for penger.

Mandag ble det kjent at tre kvinner ble forsøkt utsatt for slike bedragerier. Blant dem var en kvinne i 80-årene som hadde blitt svindlet for over 100.000 kroner.