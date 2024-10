Ledervalg i KrF: Bred støtte til Ulstein

Tirsdag er fristen valgkomiteen i KrF har gitt fylkeslagene til å spille inn hvem de ønsker som ny leder og nestledere i partiet.

10 av 15 fylkeslag vil at Dag-Inge Ulstein skal bli permanent partileder, viser en kartlegging NTB har gjort.

– Det er selvsagt hyggelig. Så er det jo valgkomiteen som får samle opp og ta den runden. Men selvfølgelig er jeg glad for å høre det, sier Ulstein til NTB.

– Så håper jeg virkelig vi kan komme videre nå, og det tror jeg veldig mange ute i lokallagene og fylkeslagene er opptatt av også.

Peker på Ropstad

Agder vil ha comeback for tidligere partileder Kjell Ingolf Ropstad, mens Vestfold har levert en delt innstilling mellom Ulstein og tidligere stortingsrepresentant Hans Olav Syversen.

Ropstad har selv avvist at han er aktuell. Det samme har Syversen.

Innlandet og Troms skal bestemme seg i løpet av tirsdag, mens Nordland og Telemark ikke har besvart NTBs henvendelser.

Vraker Røse

Fylkeslagene er langt mer splittet i hvem de ønsker som nestledere. Nåværende nestleder Ida Lindtveit Røse har sagt at hun gjerne vil fortsette. Hun har minst sju fylkeslag i ryggen.

Tre fylkeslag foreslår imidlertid å erstatte Røse. Det er Agder, Vestfold og Rogaland. De tre vil i stedet ha inn Jorunn Gleditsch Lossius fra Agder, som tapte nestlederkampen mot Røse i fjor. Lossius har bekreftet at hun stiller seg til disposisjon.

– Vi har tatt inn Lossius fordi vi ser et behov for å bygge tillit og å få ny dynamikk inn i ledelsen, sier fylkesleder Siri Bloch Lindtveit i Rogaland til NTB.

Rogaland er også hjemfylket til avgått partileder Olaug Bollestad.

Bjuland: – Jeg er motivert

Som andre nestleder ønsker Rogaland seg KrFU-leder Hadle Bjuland.

Bjuland tapte nylig kampen om førsteplassen på Rogaland KrFs stortingsvalgliste til eks-ordfører Jonas Andersen Sayed. Sayed har sagt at han ikke har ambisjoner om å bli nestleder i KrF. Det har derimot Bjuland.

Også Møre og Romsdal vil ha inn Bjuland. Akershus peker på både Bjuland og Lossius, men vil ha Røse som første nestleder.

– Dette er en hyggelig beskjed å få. Jeg er motivert for å gjøre en jobb som nestleder for KrF hvis partiet ønsker det. Vi har en viktig jobb foran oss det neste året med å sørge for et sterkt KrF, sier Bjuland til NTB.

Ny høringsrunde

Ny KrF-ledelse skal velges på et ekstraordinært landsmøte 25. januar.

Lederen i valgkomiteen, Reid Ivar Dahl, har tidligere sagt at det er naturlig at minst én i KrF-ledelsen sitter på Stortinget.

Ulstein har sagt at han ikke ønsker gjenvalg til Stortinget. Det står han fortsatt fast ved, bekrefter han til NTB. Nestleder Røse sitter ikke på Stortinget i dag.

Valgkomiteen skal nå ta kontakt med foreslåtte kandidater og andre kandidater komiteen mener er aktuelle, forteller Dahl. Deretter skal det sendes ut et nytt høringsbrev til partiet 15. oktober.