Rødt reagerer: – Det er legen som vet om du er syk, ikke arbeidsgiveren

LO-Aktuelt og FriFagbevegelse har gjennom flere artikler den siste tiden satt søkelys på at arbeidsgivere bestrider sykmeldinger, og at ansatte dermed står uten inntekt en periode.

Én av sakene handlet om ME-syke Olav Jensen som måtte gå ni måneder uten inntekt etter at arbeidsgiver ikke ville godkjenne sykmeldingen.

Nå har Mímir Kristjánsson sendt skriftlig spørsmål til arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) for å få svar på hvor utbredt dette er.

– Det er legen som skal vite om du er syk, ikke arbeidsgiveren. For de aller fleste av oss er det helt utenkelig at noe slikt kan skje. Men så får vi stadig bevis for at det er vanligere enn man skulle tro, og i ferd med å bli stadig mer vanlig, sier Rødt-politikeren til FriFagbevegelse.

Er sjokkert

Tillitsvalgte innenfor hotell- og restaurantnæringen er blant dem som peker på et økende antall bestridelser av sykmeldinger.

Kristjánsson mener det viser en todeling i arbeidslivet.

– Du har en beskyttet sektor, der mange jobber og hvor du aldri vil oppleve å få en sykemelding bestridt. Der du har ekstra gode ordninger, gode fødselspermisjoner, og hvor organisasjonsgraden er høy. Så har du de yrkene hvor lønna er lavere, du har mindre rettigheter og betraktelig lavere antall fagorganiserte, sier han.

Rødt-politikeren tror disse sakene kommer som et sjokk for mange. At det i det hele tatt skjer, synes han er skremmende.

– Blir bekymret

Også Torbjørn Vereide (Ap) mener det er behov for å se nærmere på disse sakene.

Vereide er godt kjent med Olav Jensens historie og kjenner ytterligere ett tilfelle fra sitt hjemdistrikt.

– Det er overraskende at den typen bestridelser skjer i Norge i dag. Når jeg hører om to eksempler bare fra min egen hjemregion, da blir jeg bekymret for at dette kan være en trend over hele landet, sier Vereide.

12 måneders saksbehandlingstid i Nav ikke er godt nok, mener Ap-politiker Torbjørn Vereide. (Jostein Vedvik/NTB)

Stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet sier han har tatt temaet opp internt på Stortinget, men at det mangler gode tall på hvor utbredt dette er.

– Hvis dette viser seg å være mer utbredt, så er det noe vi må se på politisk, sier han.

Vereide vil foreløpig ikke si om det er behov for endringer i regelverket.

– Men dess større omfanget er, jo mer alvorlig er det.

Etterlyser statistikk

I sitt skriftlige spørsmål til Tonje Brenna etterlyser Mímir Kristjánsson statistikk over hvor ofte arbeidsgivere ikke godkjenner sykmeldinger.

Han mener det er relevant å få statsrådens vurdering av om det er en utvikling der flere sykmeldinger blir bestridt enn tidligere, og om det er nødvendig med eventuelle politiske tiltak for å sikre folk inntekt ved sykdom.

Lang saksbehandling

FriFagbevegelse har tidligere skrevet at det kan ta opptil 12 måneder for Nav å behandle slike saker. I mellomtiden risikerer de som opplever å få sin sykemelding bestridt, å stå uten en eneste krone i inntekt.

– Det er definitivt ikke godt nok. Det unner jeg ingen å oppleve, sier Torbjørn Vereide.

Vereide advarer samtidig mot å legge skylden på dem som jobber i Nav.

– Der må vi politikere ta det kollektive ansvaret for at det ikke har vært nok ressurser på plass. I det lange løp må vi sørge for at de flinke folka i Nav har nok kollegaer til å få jobben gjort.

Også Mímir Kristjánsson reagerer på den lange saksbehandlingstiden for de som får sin sykemelding bestridt.

– Arbeidsgiveren burde hatt plikt til å forskuttere penger uansett. Det er Nav som skal avgjøre om sykemeldingen er reell eller ikke. Å tape sin lønn over en så lang periode er jo rene katastrofen, poengterer han.

Aktuell debatt

Kristjánsson mener dette på mange måter treffer rett inn i hele debatten om sykelønn som pågår for tiden.

– Hva skjer hvis arbeidslivet blir enda tøffere enn i dag? Hva skjer med hotellansatte, kabinansatte, butikkansatte, transportbransjen og flere hvis vi mister full sykelønn og får karensdager? Da vil todelingen bare forsterke seg, mener han, og minner om årsaken til at sykelønnsordningen ble som den ble i 1978.

Den ble innført for å sikre at alle arbeidstakere skulle få full lønn under sykdom fra første dag. Som funksjonærene og mange andre hadde før den tiden.

