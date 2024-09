Hundretusener av biler i Norge mister nødsystem neste år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– 700.000 norske biler vil bli berørt, i tillegg til alle utenlandske kjøretøyer som til enhver tid befinner seg i Norge. En nedstengning vil føre til at liv vil gå tapt, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør i Bilimportørenes Landsforening (Bil).

Siden 2018 har eCall vært obligatorisk i alle nye biler.

– Vi mener derfor det er svært prematurt og uklokt å slukke 2G-nettene om et drøyt år, sier han.

Systemet fungerer slik at bilen automatisk kobles opp til alarmsentralen ved en ulykke.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) opplyser til tek.no at de har vært i dialog med flere aktører for å vurdere konsekvensene av utfasingen av 2G-nettet, deriblant bilbransjen og kommuner.

Seksjonssjef Inger Vollstad understreker at det ikke er opp til Nkom å bestemme om 2G skal fases ut eller ikke.

– Vi forventer at bransjen er sitt ansvar bevisst, og at de vurderer konsekvensene av å slukke 2G-nettet bredt, herunder ikke minst for samfunnsviktige anvendelser, sier hun.

Vollstad mener imidlertid at konsekvensene ikke vil bli så dramatiske som Bilimportørenes Landsforening antyder:

– En rapport fra DSB fra 2024 viser at eCall har mindre betydning for effektiv håndtering av ulykkeshendelser enn man kanskje kunne forvente, sier hun.

