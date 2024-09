To menn tiltalt for kidnapping på Torshov nyttårshelgen

De to mennene, henholdsvis 27 og 24 år gamle, er nå tiltalt for å ha kidnappet en mann i ett døgn, og deretter utsatt ham for gjentatte spark og slag, skriver Avisa Oslo.

Ifølge tiltalen skal den fornærmede mannen ha blitt holdt i en leilighet fra klokken 16.00 den 31. desember, fram til 1. januar klokken 15.14.

– I leiligheten ble «NN» utsatt for gjentatte spark og slag i hodet, ansiktet og på kroppen, blant annet med et skjefte og en kniv og en pistol, står det i tiltalen. Ifølge tiltalen skal flere personer enn bare de to tiltalte være involvert i hendelsen.

I tiltalen kommer det også fram at fornærmedes hender tidvis var bundet bak på ryggen, og at han flere ganger ble truet på livet med ulike våpen. På et tidspunkt skal det også ha blitt stukket en avsagd hagle inn i munnen hans. Kort tid etter ble det løsnet et skudd som gikk i veggen og over hodet til den fornærmede mannen. Han ble påført både hjernerystelse og hevelser i ansiktet og på kroppen.

27-åringens forsvarer sier til avisen at hans klient nekter straffskyld, mens 24-åringens forsvarer opplyser at hands klient erkjenner straffskyld.

Saken kommer opp i Oslo tingrett neste uke, og det er satt av tre dager til rettsforhandlingene.

Det hører med til historien at den 24 år gamle mannen i juni i år ble dømt til fem år og ni måneders fengsel for drapsforsøk, etter en skyteepisode på Grønland i juni i fjor, skriver Avisa Oslo.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer

Les også: Høstutstillingen: Har vi for mange kunstnere? (+)