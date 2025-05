Hipp hurra for byrådet i Oslo!

Byrådet i Oslo gjør som mange andre kommuner, og endrer skjenkereglene slik at alkoholservering kan starte klokken åtte på søndager, hellig- og høytidsdager.

Ser man på mediedebatten, skulle man tro at byrådet har invitert til en landsdekkende fyllefest. Det stemmer ikke.

Tony Eide, styreleder i NHO Reiselivs regionstyre Viken Oslo. (Per Sollerman/NHO Reiseliv)

Oslo er heller ikke noen pionér som liberaliserer mer enn andre. Titalls kommuner har allerede innført de samme reglene – inkludert Bergen, som endret dette i fjor uten at det har hatt noen nevneverdige konsekvenser for folks eller barns trygghet.

Det er også litt trist når kritikere og opposisjonspolitikere i bystyret tror at ting går helt ut av kontroll bare fordi noen av våre medlemsbedrifter får muligheten til å servere alkohol og holde en 17. mai-frokost.

Serveringsbransjen er godt regulert, og det føres nøye kontroll for å sikre at ingen blir overstadig beruset, og at serveringen skjer i trygge og ansvarlige rammer. Dette gir trygghet både for gjestene og for de som passerer forbi.

Det er også viktig å understreke at dette er en mulighet for utestedene – ikke en plikt.

17. mai vil fortsatt være barnas dag.

Som vi kunne lese i VG, varierer det hvordan utesteder i Oslo benytter seg av muligheten på 17. mai. Noen åpner som vanlig, mens andre åpner litt tidligere – fordi reglene nå tillater det.

Utenom 17. mai, på vanlige søndager og helligdager, vil nok endringene ha liten praktisk betydning. Utesteder tilpasser seg sine kunder og målgrupper – bare fordi man kan åpne tidlig, betyr ikke det at man vil. Dette gjelder både for serveringsstedene og for kundene.

17. mai-frokost er et populært konsept i hele landet, og særlig i Oslo. Det er ikke uvanlig å starte dagen med musserende vin eller annen alkoholholdig drikke. Det er ofte denne uformelle hjemmefeiringen som skaper uro senere på dagen.

Folk må naturligvis få velge selv, og mange kommer fortsatt til å ha frokost hjemme. Men mange vil også ønske å spise en nydelig frokost ute – kanskje med en kald øl, en cola eller et glass musserende vin. Dette tilbudet kan vår bransje gi Oslos befolkning – under kontrollerte forhold, med mer fokus på mat, opplevelser og trygghet.

Det er heller ingen hemmelighet at serveringsbransjen i Oslo sliter, med ekstremt lave driftsmarginer og høye konkurstall.

Det er vi som skaper byliv resten av året – som gjør byen verdt å bo i og besøke, med et mangfoldig tilbud. Politikere regulerer oss ofte strengt, og nye avgifter og skatter dukker opp nesten hvert eneste år.

I Oslo jobber over 20.000 mennesker i serveringsbransjen. Det er mange ildsjeler som ønsker å skape gode opplevelser – i en næring som slett ikke flommer over av overskudd.

Mange jobber beinhardt under krevende forhold for å få bedriften til å gå rundt. Derfor er vi glade for at byrådet i Oslo ser og lytter til oss i næringen.

Noen av våre medlemsbedrifter kommer til å servere 17. mai-frokost – og det tror jeg kommer til å gå helt fint. 17. mai vil fortsatt være barnas dag, selv om noen nyter gode bobler i glasset sammen med eggerøre og røkelaks.

