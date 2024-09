LO advarer mot å likestille menn og kvinner i likestillingsloven

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling» heter det i formålsparagrafen til likestillingsloven.

Mannsutvalget, som la fram sin rapport i vår, har foreslått å fjerne ordene «kvinners og» fra, slik at formålsparagrafen blir kjønnsnøytral.

Det vil LO ikke ha noe av.

«Vi ønsker å uttrykke vår klare motstand mot dette forslaget», heter det i en høringsuttalelse fra LO.

Skapte debatt

Da Mannsutvalget ved leder Claus Jervell la fram sin innstilling «Likestillingens neste steg» 24. april, skapte det en opphetet debatt.

Mannsutvalget

Ledet av Claus Jervell.

Oppnevnt 26. august 2022.

Utvalget skulle utrede gutters og menns likestillingsutfordringer i Norge.

Leverte sin rapport, NOU 2024: 8 «Likestillingens neste steg», 24. april 2024.

Høringsfrist var mandag 16. september til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Til Dagbladet uttalte Unge Høyre-leder Ola Svenneby og FpU-leder Simen Velle sterk støtte til en kjønnsnøytral formålsparagraf.

– Jeg tror dette er helt riktig, og på tide. Det er en anerkjennelse av at også gutter kan møte utfordringer på bakgrunn av kjønn, sa Svenneby til avisen.

LO-ledelsen ved Julie Lødrup var på ingen måte enig i forslaget.

– Det vil være skadelig for likestillingsarbeidet, uttalte hun i et intervju med Klassekampen i vår.

Et enstemmig LO-sekretariat har nå vedtatt høringsuttalelsen som advarer mot å endre formålsparagrafen.

Ulike muligheter

Kvinner møter fortsatt betydelige barrierer i arbeidslivet og samfunnet, påpeker LO.

Så lenge det ikke er full likestilling mellom kjønnene, ville det fortsatt vært mest hensiktsmessig å ha en egen likestillingslov, mener organisasjonen.

Til LO-Aktuelt sier Julie Lødrup at kvinner ikke vil ha samme mulighet til å kjøpe bolig og etablere seg så lenge de på grunn av manglende likelønn og mer deltid tjener 69 prosent i snitt av menns bruttoinntekt. Samtidig har de lavere formue.

– Dårligere økonomi går ut over kvinners frihet. En kan si at likestillingen har kommet langt i Norge, men ikke langt nok, sier hun.

Bekymret for vold

Lødrup forteller at undersøkelser viser at én av fem kvinner har blitt voldtatt, og en av ti kvinner har opplevd vold i nære relasjoner, sier hun.

– Kjønnsbasert voldt fører til at mange kvinner lever et liv preget av utrygghet.

Det betyr ikke at Lødrup og LO ikke mener det er bra at Mannsutvalget tar opp menns utfordringer og problemer.

– Mannsutvalget har flere gode forslag som LO støtter, blant annet når det kommer til yrkesfag, en mer praktisk rettet skole og endringer i foreldrepermisjonen.

Kvinners stilling

LO mener at en kjønnsnøytral formålsbestemmelse vil svekke både diskrimineringsvernet og kjønnsperspektivet i likestillingsarbeidet.

«Vi oppfordrer derfor til at formålsbestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven fortsatt skal ha et særskilt fokus på kvinners stilling for å sikre reell likestilling i samfunnet», står det i høringsuttalelsen som nå er sendt til Kultur- og likestillingsdepartementet.

LO ga også uttrykk for sterk motstand ved sammenslåingen av likestillingsloven og diskrimineringsloven i 2018.

Mannsutvalget

Mannsutvalgets leder, Claus Jervell, som ellers er faglig sekretær i Fellesforbundet, vil ikke kommentere høringen fra LO.

Mannsutvalget hadde flere argumenter for en kjønnsnøytral likestillingslov. Utvalget la blant annet til grunn at menn og kvinner møter ulike likestillingsutfordringer.

«Det er mulig for likestillingspolitikken å favne likestillingsutfordringer for alle kjønn – uten at det går på bekostning av de framskrittene som allerede er oppnådd», skrev utvalget

Videre påpeker utvalget at gutter og menn på flere områder stiller svakere som gruppe enn jenter og kvinner. Utvalget viste blant annet til deler av utdanningssystemet og menns muligheter til å være likestilte omsorgspersoner for egne barn.

Utvalget er også bekymret for utenforskap blant menn:

«Noen av utfordringene gutter og menn møter henger sammen med sosial ulikhet og utenforskap (…) Opplevelsen av å falle utenfor i samfunnet kan i ytterste konsekvens gi næring til destruktiv atferd som kriminalitet, rusmisbruk og vold», skriver utvalget i rapporten.

