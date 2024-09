Framgang for Høyre og Frp i ny meningsmåling

Fremskrittspartiet (19,5 prosent, fram 1,5 prosentpoeng) er kun 0,7 prosentpoeng bak Arbeiderpartiet (20,2, fram 0,2), viser tallene fra NRK.

Høyre (25,5, fram 1) har en behagelig avstand ned til Arbeiderpartiet. For de fleste andre partiene representerer målingen en nedgang: Senterpartiet (5,1, ned 1,3), Rødt (5, ned 1,1), Venstre (4,8, ned 1), og KrF (2,5, ned 1,1) faller, mens SV (8,4, fram 0,5) og MDG (4, fram 0,1) går begge litt fram.

Til sammen ville Høyre, Frp og Venstre hatt til sammen 85 mandater på Stortinget – et knapt flertall. MDGs lille hopp gjør at de havner over sperregrensa, som gjør at partiet ville fått fire ekstra stortingsrepresentanter.

Aftenpostens framstilling av målingen viser imidlertid at samtlige endringer er innenfor feilmarginen.

Målingen er tatt opp av Norstat i perioden 17.- 21. september, og de intervjuet 993 respondenter. Av disse oppga 706 partipreferanse. Feilmarginen for målingen som helhet er 1,4 prosentpoeng, men for enkeltpartiene varierer de mellom 1,3 og 3,3 prosentpoeng.

