Stor markering mot salg av Ullevål sykehus: – Planene er helt bak mål

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Planene er helt bak mål og alle vet det, sa Lene Haug i sin appell til de fremmøtte utenfor sykehuset.

Hun er leder av aksjonsgruppen «Redd Ullevål sykehus», som er kritiske til planene om å legge ned sykehuset og salget av tomten.

Styret i Helse sør-øst ønsker nemlig å bygge et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad og et nytt lokalsykehus på Aker.

Slo ring rundt sykehuset

Planene har imidlertid møtt sterk motstand fra fagforeninger på Oslo universitetssykehus (OUS) og blant flertallet av bystyrepartiene i Oslo.

– Vi sier et tydelig nei til ethvert salg av hele eller deler av tomta, sa Haug.

Mandag ettermiddag hadde mange Osloborgere funnet veien til sykehuset, utstyrt med en banner og plakater. Sammen dannet de en 2 kilometer lang ring rundt sykehustomten.

Les også: Ledelsen slår bemanningsalarm ved Ullevål-avdeling: – Liv kan gå tapt

Vil bevare

Initiativtaker for arrangementet, Trine Klette, er kritisk til planen om å selge tomten.

– Ullevål er alt for fin til å selges til boligspekulanter og profittjegere. Den tilhører oss og skal forbli sykehus for Oslos og Norges befolkning i uoverskuelig framtid, sa hun under arrangementet.

Les debattinnlegg: Nye OUS: Kjære helseminister, det er ikke for sent å snu (+)

Les også: Ullevål-aksjonister nådde ikke fram i Høyesterett