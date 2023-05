Nye OUS: Kjære helseminister, det er ikke for sent å snu

Kjære helseminister,

Det var på Arbeiderpartiets vakt for 20 år siden at helseforetaksmodellen ble vedtatt som styringsmodell for sykehusene i Norge. Modellen er basert på at staten gir styrene for helseforetakene stor myndighet til å bestemme drift og investeringer ved sykehusene.

Men det går en grense, helseminister, og den grensen er nå nådd.

For når styret i Helse Sør-Øst RHF – med sandpåstrøing av daværende helseminister – har fattet vedtak som vil svekke pasientsikkerheten, som vil medføre kostnadsoverskridelser og miljøproblemer, som sannsynligvis er ulovlig i forhold til EØS-avtalen, og som skaper så stor bekymring hos de ansatte at de ikke orker mer – da må du sette foten ned, helseminister.

Hva er det jeg snakker om? Jeg snakker om at styret i Helse Sør-Øst RHF imot rådene fra et samlet fagmiljø – imot stemmene til ansatterepresentantene i styret, imot meningen til ansattes organisasjoner og imot lokaldemokratiet – har vedtatt å nedlegge Ullevål sykehus og Gaustad psykiatriske sykehus, selge Ullevål-tomten til byutvikling, samt bygge et gigantisk høyhus-sykehus på en altfor liten tomt på Gaustad i Oslo.

For å få til det, må man først rive deler av Rikshospitalet, plassere både strålebygg, laboratoriebygg, kjøkken, sykehotell og AMK-sentral permanent utenfor sykehusområdet, og så skal man bygge det nye sykehuset innimellom og rundt et Rikshospital som i mer enn 10 år må drives bokstavelig talt i en byggegrop.

Blir de mer enn 20 sykehusene i Helseregion Sør-øst som ligger utenfor Oslo, også negativt berørt av sykehusplanene for Oslo?

Ullevål sykehus og Gaustad psykiatriske sykehus må være i full drift i minst 10 år etter at de er vedtatt nedlagt. Hva vil det gjøre med pasientsikkerheten, pasientbehandlingen vedlikeholdsbehovet og arbeidsmiljøet?

Og det virkelig tragiske, helseminister, er at dersom man istedenfor gigantutbyggingen moderniserer Ullevål sykehus og Gaustad psykiatriske sykehus trinn for trinn – og utvikler Aker sykehus til lokalsykehus for hele Groruddalen – får man en mye bedre løsning som også er billigere og kan være operativ tidligere. Men Helse Sør-Øst RHF har konsekvent nektet å vurdere denne løsningen.

Det viktigste er at pasientbehandlingen og pasientsikkerheten blir skadelidende ved Helse Sør-Øst sin sykehusløsning for Oslo.

Også miljøkonsekvensene blir negative. Gaustad-skogen ødelegges som friluftsområde og inngangsport til marka, utsynet til byens grønne åser blir borte, det blir mer støy, forurensning og trafikk både på Gaustad og på Aker. 1.300 mennesker, størstedelen på Aker sykehusområde, må flytte fra boligene sine. Og tenk på miljøeffekten når det skal bygges 1 million kvadratmeter nærings- og boligareal på Ullevål-tomten.

De økonomiske konsekvensene er ikke mindre dramatiske. Helse Sør-Øst RHF må innen 2031 fremskaffe 6 milliarder kroner i egenkapital for å finansiere utbyggingen i Oslo. Det kan bare oppnås ved å kutte i sykehusenes drift.

Stengingen av ABC-klinikken og av Thorax-avdelingen ved Ullevål sykehus er ferske eksempler på slike kutt, og mange flere kutt kommer i tiden fremover. Vedtatt investeringsbudsjett for kun etappe 1 av utbyggingen er på 36 milliarder kroner. De faktiske kostnadene blir sannsynligvis minst 15 milliarder kroner høyere.

Og går man grundig inn i Helse Sør-Øst sine kalkyler, vil man se at disse er basert på at det nye høyhus-sykehuset skal gi driftsgevinster på mer enn 1,5 milliarder kroner per år. Dette er helt urealistisk.

Det som tvert imot er realistisk, er at driften på Ullevål, på Rikshospitalet, på Aker og på Gaustad kommer til å bli så tungvinn og oppsplittet i den lange byggeperioden, at det i minst 10 år fremover blir økte driftsutgifter.

Hvor skal disse merutgiftene tas fra, og hvor skal overskridelser av investeringsbudsjettet og egenkapitalbehovet tas fra? Blir de mer enn 20 sykehusene i Helseregion Sør-Øst som ligger utenfor Oslo, også negativt berørt av sykehusplanene for Oslo?

Dessverre er nok det uunngåelig, og det er de økonomiske konsekvensene som sykehusutbyggingen i Oslo vil få for resten av Helse-Norge som er bakgrunnen for et representantforslag om øyeblikkelig stans i sykehusplanene for Oslo, som akkurat nå er under komitébehandling i Stortinget.

Kjære helseminister. Det er ikke for sent å snu. Tvert imot, det er riktig å snu når man ser at det som er planlagt, kommer til å gå helt galt. Derfor bør du be styret i Helse Sør-Øst RHF sette Oslo-utbyggingen på vent og revurdere hele situasjonen.

For å ikke tape tid ber du samtidig Helse Sør-Øst vurdere å modernisere Ullevål sykehus og Gaustad psykiatriske sykehus, samt vurdere å utvikle Aker til lokalsykehus for hele Groruddalen.

