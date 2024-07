Ledelsen slår bemanningsalarm ved Ullevål-avdeling: – Liv kan gå tapt

– Vi frykter at liv kan gå tapt, sier professor Pål Aksel Næss, barnekirurg og overlege i avdeling for traumatologi, til NRK.

Traumesenteret tar imot de mest alvorlig skadede pasientene, blant annet fra bilulykker og fallulykker, fra store deler av Østlandet og Sørlandet.

På senteret jobber overleger med spesiell kirurgisk kompetanse, men midt på sommeren, som er den travleste tiden på senteret, er det flere huller i vaktplanen.

Ledelsen ved avdelingen har sendt en bekymringsmelding til fagrådet for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS). Allerede denne uken er det flere huller i vaktplanen.

– Fire døgn står udekket. Blant annet til helgen, sier Næss.

Klinikkleder Øyvind Skraastad ved akuttklinikken sier de tar situasjonen på dypeste alvor.

– Et sammenbrudd av denne virksomheten er helt umulig, både for de skadede pasientene, for beredskapen vår i samfunnet og for OUS.

Han sier videre til kanalen at han som klinikkleder vil ta på seg ansvaret med å sette inn tilstrekkelige ressurser.

