Jeger død i fallulykke i Sogndal

Politiet fikk melding klokken 14.05 om at jegeren var savnet i Grindsdalen i Sogndal. Han ble funnet omkommet av mannskapet på et redningshelikopter klokken 16.25.

Pårørende er varslet og ved 20-tiden sendte politiet ut melding til mediene om ulykken.

Jaktlaget som mannen var en del av, besto av til sammen fem personer. Da han ikke dukket opp posten sin som avtalt, og jaktkameratene heller ikke fikk kontakt med ham på telefon eller radiosamband, ble de bekymret og varslet politiet.

Klokken 14.50 ble et SAR Queen redningshelikopter satt i inn i søket, og det var mannskapet på det som fant den mannen. Han lå da i et bratt og ulendt terreng ved Myklebruskredene, sju kilometer nordvest for Hermansverk, og han ble erklært død på stedet.

Politiet opplyser at avdøde er en 51 år gammel mann fra Sogn og at han vil bli obdusert.

