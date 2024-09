Spesialenheten henlegger sak etter at politiet avfyrte skudd mot en person i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ingen ble truffet av skuddet, skriver Spesialenheten for politisaker i en pressemelding.

En polititjenesteperson fra Oslo politidistrikt avfyrte et skudd mot en person i forbindelse med en pågripelse. Spesialenhetens vurdering er at personen pekte mot betjenten med en gjenstand politibetjenten trodde var et skytevåpen.

Saken ble etterforsket som drapsforsøk, men ifølge Spesialenheten var det ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. De mener politiet opptrådte forsvarlig og forholdsmessig.

– Saken er delvis henlagt som intet straffbart forhold anses bevist og delvis henlagt uten etterforskning, skriver Spesialenheten i pressemeldingen.

Les også: Spesialenheten henlegger politiskudd mot 22-åring

Les også: Rentebeslutning: – Et styrketegn for norsk økonomi

Les også: Advarer Harris: – Hun ser ut til å gjemme seg (+)

Les også: Anne B. Ragde: Nekter fortsatt å kalle seg feminist (+)