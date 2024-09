Spesialenheten henlegger politiskudd mot 22-åring

Saken er henlagt «fordi intet straffbart forhold anses bevist», ifølge Spesialenheten.

– Hendelsen fremstår som et svært uheldig resultat av et lite sannsynlig sammenfall av hendelser, som politimannen ikke kan stilles strafferettslig til ansvar for, heter det i avgjørelsen fra Spesialenheten.

Under aksjonen i fjor sommer ble en 22 år gammel mann skutt i brystet av en politimann fra beredskapstroppen. Mannen fikk en skade i ryggmargen og er blitt lam i beina som følge av skuddet. Politimannen har forklart at skuddet gikk av etter at skjoldet hans kom borti avtrekkeren på tjenestevåpenet hans.

Spesialenheten mener det vanskelig kan være kritikkverdig at ikke politiet på forhånd hadde avdekket risikoen som forelå. Dermed kan det heller ikke være et kvalifisert avvik som når opp til det straffbare.

Bakgrunnen for politiaksjonen var mistanke om narkotikaovertredelse, der tre personer var siktet. Politiet anså de tre som del av et kriminelt miljø der det kunne være skytevåpen, og hvor tilknyttede personer hadde vært involvert i skyteepisoder i det offentlige rom.

Advokat Brynjar Meling bistår den skadede 22-åringen, både i Spesialenhetens etterforskning der han har status som fornærmet, og i narkotikasaken der han er siktet. Meling har tidligere uttalt at hans klient er glad for at etterforskningen viser at skuddet var et uhell.

