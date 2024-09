Rentebeslutning: – Et styrketegn for norsk økonomi

– Trolig holder vi renten på 4,5 prosent ut året, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Styringsrenten i Norge holdes altså uendret på 4,5 prosent, som flere økonomer hadde ventet. Dette er nivået renten har ligget på siden januar. Inflasjonen i Norge var i august på 2,6 prosent, ifølge SSB.

Beslutningen kommer dagen etter at den amerikanske sentralbanken kuttet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. For mens andre land kutter i rentenivået, har Norges Bank så sent som i august signalisert at styringsrenten skal ligge på dette nivået «en god stund».

Bra for kronen at andre kutter

Makroøkonom i Handelsbanken, Karine Alsvik, sier Norges Banks rentebeslutning er som ventet.

– Dette var ikke overraskende, og det var bredt ventet at renten skulle holdes på 4,5 prosent. Norges Bank signaliserer nå at de trolig holder den på dette nivået ut året, sier Alsvik.

Til tross for at inflasjonen i Norge er på vei nedover, sier Alsvik at en svak krone spiller en rolle for rentenivået.

– Samtidig har forventningene til rentenivået i utlandet falt. Den amerikanske sentralbanken kuttet renten i går, og prisutviklingen i Norge har vært lavere enn Norges Bank har ventet. Men vi har en svak krone, og trenger fremdeles å ha en innstrammende pengepolitikk for å håndtere dette. Da har ikke Norges Bank sett at det var mulig å justere ned renten raskere. Det kan være en positiv ting for den norske kronekursen når andre land setter ned sin styringsrente, sier Alsvik.

Karine Alsvik, Handelsbankens makroøkonom. (Handelsbanken)

Alsvik peker også på at norsk økonomi ser ut til å tåle situasjonen med høyere rente godt.

– Enn så lenge så ser økonomien ut til å tåle rentenivået godt. Vi ser også at bedriftene melder om positiv vekst, og vekst i sysselsetting i produksjonen ennå. Det har vist seg at flere tåler det høye rentenivåene relativt greit. Nå er vi på en rentetopp, og forventer at denne skal ned i mars 2025. Vi nærmer oss veldig rente kutt selv om det ikke blir 2024.

Raskere ned enn tidligere anslått

Norges Bank indikerer at styringsrenten gradvis settes ned fra første kvartal neste år. Prognosen indikerer nå en litt raskere nedgang gjennom 2025 enn fra forrige pengepolitiske rapport. Det kan bety at det går mot fire rentekutt neste år, skriver NTB.

Bakteppet er at den økonomiske veksten ventes å ta seg litt opp i årene framover, at arbeidsledigheten vil øke noe, og at prisstigningen anslås å nærme seg målet om 2 prosent mot slutten av 2027.

Wolden Bache understreket at styringsrenten har bidratt til å kjøle ned norsk økonomi og å dempe prisveksten. Selv om inflasjonen har flatet ut, har den underliggende prisveksten ikke falt like mye. Norges Bank venter at høy vekst i bedriftenes kostnader og svekkelse av kronen vil bremse den videre nedgangen i prisvekst.

– Et styrketegn

Sjefsøkonom Kjetil Olsen i Nordea sier det er et «styrketegn» at Norges Bank nå avventer med å signalisere rentekutt.

– Renten holdes på samme nivå fordi inflasjonen fortsatt er for høy. Slik Norges Bank vurdere det, tar det tid før vi kan snakke om kutt. Kronekursen er samtidig svak. Norges Bank er opptatt av å få prisvekstene ned. Så er dette også et uttrykk for et styrketegn for norsk økonomi. Norges Bank ser ikke et behov for mange og raske rentekutt. Det er knapt noen stigning i arbeidsledigheten, og Norges Bank ser at norsk økonomi klarer seg ganske bra, sier Olsen.

Kjetil Olsen sjeføkonom i Nordea presenterer prognoser for norsk og internasjonal økonomi på en pressekonferanse. Oslo 20160906. Kjetil Olsen sjeføkonom i Nordea presenterer prognoser for norsk og internasjonal økonomi på en pressekonferanse. Foto: Vidar Ruud / NTB (Vidar Ruud/NTB)

– Flere melder at de sliter med privatøkonomien når rentenivået nå er høyt, hva sier tallene?

– Det kommer ikke til uttrykk i tallene. Det er mange som har fått dårligere råd, men ikke veldig dårlig råd. Konsumet holder seg oppe. lønnsveksten er god, og det er bedre tider i sikte. Folk får det romsligere. Da bidrar det til at folk får bedre råd. Mange skulle helst sett at renten kom mer ned, men Norges Bank ønsker ikke at inflasjonen holdes oppe. De er også bekymret for å signalisere flere rentekutt nå, da det kan føre til økt inflasjon. De har ikke noe hastverk, og deres mandat er å holde inflasjonen på et lavt, stabilt nivå, sier Olsen.

Dette styrer Norges Bank etter

Norges Bank har som oppgave å opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon.

Gjennom Forskrift for pengepolitikken som ble vedtatt under den forrige regjeringen i 2018, ble det fastsatt at målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisindeksen over tid nær 2 prosent.

Dette skal sikre stabil produksjon og høy sysselsetting i samfunnet.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet holder rentemøte åtte ganger året der de tar stilling til om de ved å endre styringsrenten opererer etter målet i pengepolitikken.

Komiteen består av sjefen i Norges Bank, to visesentralbanksjefer i Norges Bank, samt to eksterne medlemmer som velges overlappende for å sikre kontinuitet.

