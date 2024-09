Brenna vil ha høyere terskel for familiegjenforening

Arbeiderpartiet ønsker å legge seg på en tydeligere og strengere innvandringspolitikk, signaliserer nestleder Tonje Brenna.

Overfor NRKs Politisk Kvarter varslet hun forslag om at regler for familiegjenforening skal endres.

– Det ene er spørsmålet er hvor høyt underholdskravet skal være, altså hvor mye du må tjene før du får lov til å hente ektefellen din, sa Brenna.

– Det andre jeg mener vi må diskutere, er hva vi gjør for at de som kommer til Norge, som i stor grad er kvinner, kommer seg i jobb, fortsatte hun.

Hun påpekte at denne gruppen ikke har krav om å gjennomføre verken introduksjonsprogram eller språkopplæring.

– Det er et stort problem, både for den enkelte kvinne som blir stående på utsiden, men også fordi de etter hvert blir mødre og forbilde for sine egne barn. Vi trenger at også de kommer i arbeid, sa Brenna.

Hun understreket også at Norge må se ankomster i sammenheng. I år med mange ankomster, som de siste par årene da vi har tatt imot mange ukrainske flyktninger, må vi ta imot færre kvoteflyktninger.

Brenna var i Danmark denne uken for å se på hvordan de organiserer sin innvandrings- og integreringspolitikk. Hun mener Norge har noe å lære av hvordan Danmark returnerer asylsøkere som har fått avslag på søknaden, og at dette kan bli mer effektivt her i landet.

Brenna har ledet arbeidet med Aps utkast til partiprogram for neste stortingsperiode. Dette blir lagt fram mandag 30. september.

