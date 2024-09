Prinsessebryllup kostet politiet mer enn 500.000 kroner ekstra

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I tillegg har de brukt 50.000 kroner i materiellkostnader for oppdraget, skriver politidistriktet i en pressemelding.

– Hva vi tror totalkostnadene kommer på, ønsker vi ikke å spekulere i, og forholder oss til sluttsummen når den er klar, uttaler stabssjef Hans-Martin Gridseth.

Politidistriktet brukte i stor grad eget personell, og Gridseth sier økte lønnskostnader er den største utgiften for oppdraget.

– En forutsetning for å bruke personell fra eget distrikt har selvsagt vært å sikre nødvendig beredskap for innbyggerne i hele politidistriktet før, under og etter arrangementet, sier stabssjefen.

Det lokale politiet ønsket tidlig i planleggingsfasen å få økonomisk bistand og ga Politidirektoratet et kostnadsestimat for oppdraget på tre millioner kroner.

– Årsaken var at dette ville være et ekstraordinært oppdrag for politidistriktet, men vi har likevel gjennom hele planleggingsfasen vært forberedt på å dekke kostnadene innenfor våre egne rammer, sier Gridseth

Stabssjefen understreker at det var usikkerhet knyttet til deler av summen på tre millioner kroner.

Kommentar: Märtha Louise er prinsesse – gi henne apanasje nå! (+)

Kommentar: Fire bryllup og en privat prest

Les også: Måling: Folket er splittet om konge-spørsmål

Les også: Märthas laken-strategi (+)