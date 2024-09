Kapital: Halvparten av verdiene til Norges rikeste er kontrollert fra utlandet

På toppen av Kapitals 400-liste troner skipsreder John Fredriksen som Norges desidert rikeste.

– For første gang i historien bruker vi billiontermer for å beskrive en norsk formue. Fredriksen er nå god for over en kvart billion, forteller Kapital-redaktør Vibeke Holth.

Fredriksen etterfølges av cruisereder Torstein Hagen på andreplass, med en totalformue på 92 milliarder kroner. På tredjeplass har Kapital rangert hedgefondforvalteren Ole Andreas Halvorsen med en formue på 76 milliarder kroner.

Halvparten flytter ut

Alle de tre rikeste nordmennene er nå bosatt i utlandet. Fredriksen på Kypros og i London, Hagen i Sveits og Halvorsen i USA.

– Av de 50 rikeste nordmennene har nå cirka halvparten flyttet ut, og ser vi på hele listen over alle de 400 rikeste, er omtrent halvparten av alle verdiene deres enten helt eller delvis kontrollert fra utlandet. Det er en dramatisk utvikling i norsk eierskap, sier Holth.

– Verdt å merke seg i så måte er også at milliardærene som har flagget ut, det siste året har hatt dobbelt så høy avkastning på formuen sin enn patriotene som har blitt værende hjemme, fortsetter Holth.

Les også: Er du for syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)

Store formuer har gått tapt

Listen til Kapital viser også at mange store formuer har gått tapt de siste årene, da først og fremst i markedet for næringseiendom, på grunn av høy belåning og høye renter.

Eiendomsinvestor Ivar E. Tollefsen, som blant annet eier 150.000 hjem i ti land, har de siste to årene fått formuen sin minsket med 36 milliarder.

Også eiendomsinvestor Pål G. Gundersen har opplevd at 94 prosent av formuen hans har smuldret bort.

Les også: Nærmer du deg pensjonsalderen? Da har du flere rettigheter enn dine yngre kollegaer

Les også: «Ukjent» Nav-grep hjalp uføre Lars ut i 100 prosent fast jobb (+)

Les også: Slik presses folk inn på leiemarkedet – mens utleierne tvinges ut (+)