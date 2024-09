Tiltak for å hindre nytt busskaos i Oslo i vinter blir først ferdig til våren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hittil har kun én av 183 busser fått installert varmeapparatet, opplyser Ruter og Unibuss til Teknisk Ukeblad.

– Gitt at vi klarer cirka 25 busser per måned, vil endelig ferdigstillelse være andre kvartal 2025, skriver Glenn-Ivar Gaalaas, som er leder for flåte og infrastruktur i Unibuss, til nettstedet.

– For øyeblikket er ambisjonen å ferdigstille om lag 50 busser før nyttår, legger han til.

Varmeapparatene, som drives av biodiesel på alle bussene i indre by, gjør at batteriet i elbussene ikke tappes så raskt på de kalde dagene.

Forrige vinter førte minusgradene til at mange av elbussene slet i Oslos gater. Busskaoset førte til at Ruter tapte millioner av kroner. På de virkelig kalde dagene gikk rundt 50 prosent av alt energiforbruk kun med til oppvarming av kupeen i bussen, ifølge Unibuss.

Les også: Nærmer du deg pensjonsalderen? Da har du flere rettigheter enn dine yngre kollegaer

Les også: «Ukjent» Nav-grep hjalp uføre Lars ut i 100 prosent fast jobb (+)

Les også: Slik presses folk inn på leiemarkedet – mens utleierne tvinges ut (+)