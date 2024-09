Bollestad ga nestlederen en klem før oppvasken i Debatten

Bollestad har følt seg presset ut av ledervervet i Kristelig Folkeparti etter en sommer der vagt uttrykt misnøye med hennes lederstil førte til varslingssak og nå er blitt mat for advokater. I venterommet utenfor TV-studioet til Debatten på NRK tirsdag kveld, ga hun fungerende leder Dag-Inge Ulstein en klem – en litt vond klem mellom to som har arbeidet svært tett sammen fram til alt gikk på tverke i slutten av mai.

– Synd at vi skal møtes sånn, sa Dag-Inge Ulstein mens han gjengjeldte klemmen fra sin forhenværende leder.

Ingen duell

Det var ikke lagt opp til noen duell mellom de to i studio. Bollestads opptreden var den første i offentligheten siden hun trakk seg som leder 22. august. Hun har vært sykmeldt siden tidlig i juni, ifølge hennes selv utløst av søvnløshet etter en samtale med Ulstein den 30. mai der hun opplevde å få kritikk for sin lederstil.

– Han sa han ikke ville presse noen ut, refererte Bollestad fra møtet. – Jeg hadde ønsket en mer direkthet om at de ikke ville ha meg som leder, sa hun videre.

– Det var vonde ting å høre om min måte å være på, og jeg skulle ønske de hadde sagt fra før på en annen måte, sa hun videre.

Hun uttrykte at hun var overrasket over at det hadde kommet tilbakemeldinger på hennes lederstil i partiet. Da Dag-Inge Ulstein slapp til i intervjustolen etter at Bollestad hadde gått ut av studioet avviste han at budskapet hans til Bollestad under det aktuelle møtet var noe nytt.

Ikke press

– Olaug vet jo at hun har fått tilbakemeldinger gjennom flere år knyttet til hennes måte å være leder på, og at det har vært slitasje på tillit og folkene rundt. Så det var ikke veldig overraskende for henne, tror jeg, sa Ulstein.

Han avviste også at varselet som ble tatt ut mot Bollestad i begynnelsen av august ble brukt som et maktmiddel for å få henne til å gå av.

– Både jeg og de andre som var involvert var veldig var veldig tydelig på at vi ønsket at hun skulle komme raskt tilbake da hun ble sykmeldt, og at vi på ingen måte har ønsket å presse henne til å gå av.

Vil ha tilsvar

Ulstein har utad vært svært tydelig på at han ikke er kandidat til ledervervet og har avvist å være kandidat til Stortinget ved valget i 2025.

Bollestad sa hun ikke ville henge ut noen eller framstå som en bitter gammel dame ved å stille til intervju på direktesendt TV med sin historie. Under intervjuet sa hun ikke visste hvem som hadde reist en varslingssak mot henne, og uttrykte at hun ikke var tilfreds med at sentralstyret i KrF hadde avsluttet saken uten at hun var gitt muligheten for å gi tilsvar.

KrF-politikeren sier hennes motiv for å fortelle sin side av saken er for nøste opp i en pågående tillitskrise innad i Kristelig Folkeparti.

– Hvis vi skal komme tilbake å jobbe oss tre i stortingsgruppa, er vi helt nødt til og møtes og snakkes. Nå har partiet lagt saken vekk, da må jeg få lov til å gå den veien det er for meg for å klare å legge dette bak meg. Det trenger jeg, og jeg tror det er klokt for de rundt meg at jeg gjør det.

Trist ledelse

Kort etter at TV-sendingen var avsluttet tirsdag kveld, sendte ledelsen i Kristelig Folkeparti ut en pressemelding der de sier de behandlet varselet mot Olaug Bollestad i tråd med partiets retningslinjer.

– Vi synes det er trist å høre Olaugs fremstilling av det som har skjedd de siste månedene. Vårt mål har hele tiden vært å finne løsninger og gi Olaug en god avgang etter at hun ba om det, heter det.

Pressemeldingen er undertegnet fungerende leder Dag Inge Ulstein, nestleder Ida Lindtveit Røse, stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad og generalsekretær Ingunn Ulfsten.

