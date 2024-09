Liberalistene legger ned

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Møtet gikk over tre timer. Det avslørte en generell frustrasjon og sinne over at vi nå effektivt blir stoppet i å utfordre de etablerte politiske partier – de samme som har satt oss ut av spill, sier partileder Arnt Rune Flekstad til NTB.

– Bekymringen for å miste både nettverk, sosiale samlinger og en mulighet til å møte likesinnede var stor, legger han til.

Må ha 5000 stemmer i stortingsvalg

Ifølge den nye valgloven, som ble vedtatt i 2023 og trådte i kraft 1. mai i år, må et parti ha fått minst 5000 stemmer i et stortingsvalg for automatisk å bli inkludert på stemmesedlene ved neste stortingsvalg.

Får man ikke 5000 stemmer, må man samle inn underskrifter fra 1 prosent av alle med stemmerett. Det tilsvarer 38.917 underskrifter.

I 2021 fikk Liberalistene 4520 stemmer, eller 0,2 prosent, meldte Nettavisen i mai.

Partileder Arnt Rune Flekstad sa i mai at det vil være et «mirakel» å samle inn så mange underskrifter som trengs.

– Om vi må stanse ti personer for hver underskrift, er det 400.000 personer, sa han.

Flere partier berørt av endringen

Partiet kalte derfor inn til ekstraordinært landsmøte. Flekstad pekte også på at det blir enklere å stille liste for et nystiftet parti.

De andre partiene som er berørt av endringen i valgloven, er Alliansen, Folkets Parti FNB (tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger), Norges Kommunistiske Parti, Feministisk Initiativ, Kystpartiet, Generasjonspartiet, Redd Naturen Piratpartiet og listen Pasientfokus i Finnmark. Sistnevnte fikk inn én representant på Stortinget ved forrige valg.

