SSB venter høyeste reallønnsvekst på over ti år – renta ned tidlig i 2025

– Nå peker pilene oppover på mange områder. Aktiviteten i norsk økonomi vil trolig ta seg opp, som følge av økt reallønnsvekst, høy aktivitet i offentlig forvaltning, samt omslag i boliginvesteringer, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB tror reallønnsveksten blir 1,9 prosent i år og holder seg rundt 1,5 prosent i årene fram til 2027. Det har nesten ikke vært reallønnsvekst i Norge siden 2015. Dermed kan årets reallønnsvekst bli den høyeste på over ti år.

– Det betyr at folk flest får mer å rutte med, sier von Brasch.

Tror på rentekutt først neste år

Styringsrenta har ligget på 4,5 prosent siden desember i fjor. Da SSB kom med sin forrige prognose i juni ventet de et rentekutt i år, men nå tror de at rentekuttet kommer først tidlig neste år.

Det har blant annet sammenheng med den svake kronekursen. Krona har svekket seg rundt 3 prosent siden juni.

– Norges Bank vil sannsynligvis prøve å unngå at krona svekker seg ytterligere. Sentralbanken vil nok vente med rentekuttene til etter at andre sentralbanker har kuttet sine renter en god del. Svekkelsen av krona den siste tiden gjør at styringsrenta først kuttes fra begynnelsen av neste år, sier von Brasch.

3,4 prosents prisvekst i år

Kronesvekkelsen den siste tiden gjør også at SSB tror at prisstigningen blir værende over målet på 2 prosent.

– Vi venter at inflasjonen fortsetter å falle, men i et lavere tempo enn det siste året, sier von Brasch.

Ifølge prognosene faller prisveksten fra 5,5 prosent i 2023 til 3,4 prosent i 2024 og videre ned til 2,5 prosent i 2027.

