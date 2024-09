Trangt i Oslo Ap

Det brygger til maktkamp i Oslo Arbeiderparti. Når to av partiets nasjonale kanoner har meldt at de ønsker å stille til valg fra Oslo, blir det trangt om plassen.

Onsdag stilte stortingsrepresentant og tidligere statsråd Hadia Tajik seg til såkalt disposisjon for valgkomiteen i Oslo Arbeiderparti. Fra før har også partiets nestleder og nåværende helseminister Jan Christian Vestre sagt at han ønsker å representere Oslo.

Verken Støre, Vestre eller Tajik har «gjort jobben» i Oslo-partiet

Utenriksminister Espen Barth Eide har sagt ifra at han ikke stiller. Men det løser ikke opp i floka for Oslo-partiet. På den siste meningsmålinga for Oslo, gjort for Dagbladet i juni, fikk partiet 16 prosents oppslutning. De fire stortingsplassene partiet har hatt, står i fare for å bli redusert til tre.

Partileder Jonas Gahr Støre får den første plassen. Nestleder Vestre sikter seg inn mot den tredje, mens Tajik nå utfordrer Kamzy Gunaratnams andreplass. Fjerdeplassen er langt fra sikker. Noen vil bli skuffet. Gunaratnam er populær, men Oslo-partiet gjorde det veldig dårlig på hennes hjemmebane Groruddalen ved kommunevalget i fjor. Det kan styrke Tajiks muligheter.

Oslo-partiets leder Frode Jacobsen som tapte mot Barth Eide sist, kan få femteplassen, mens Trine Lise Sundnes som i 2021 var fjerdekandidat, kan måtte nøye seg med sjetteplassen. Sannsynligheten for likevel å komme inn som vara, er gode for de som ender på plassene fire til seks. Hvis Arbeiderpartiet vinner valget. Da vil Støres og Vestres Oslo-plasser i Stortingssalen være ledige. Kanskje også plassen til Tajik, som igjen bør kvalifisere til en plass i regjering.

Hvorfor dette likevel oppleves urettferdig, er at verken Støre, Vestre eller Tajik har «gjort jobben» i Oslo-partiet, men seiler inn på en nasjonal posisjon. Oslo er i en særstilling. At den lokale partilederen ikke nomineres på sikker plass, ville alle andre steder vært oppsiktsvekkende.

Det er duket for kamp, men fokus burde være å bake kaka større, øke oppslutningen slik at partiet får flere fra Oslo inn på Stortinget. Partiet burde bruke kreftene utad og ikke innad, men nå blir det nye runder med medialt trykk rundt posisjoneringer og personstrid internt i partiet.

