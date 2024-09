– Norske tog og Vy har et særskilt ansvar

– Noe av gulroten med å reise kollektivt, er muligheten for å kunne ha en fleksibel arbeidstid, og kunne arbeide digitalt på vei til jobb, sier Ronny Aukrust til Dagsavisen.

Han er leder i pendlerforeningen Indre Østfold, og har flere tiår med pendlervirksomhet bak seg, da han bor i Askim og jobber på Skøyen.

– Kollektivtilbudet fungerer som et lim mellom arbeid og familieliv. Den ustabiliteten som er i kollektivtilbudet nå, gir oss ingen trygghet, mener han.

Wifi på Vy-togene er ustabilt på Østlandet. Det påvirker pendlernes mulighet til å arbeide på vei til og fra jobb. (Martin Næss Kristiansen)

Kan påvirke boligvalg

Toget er det nest mest brukte kollektivtransportmiddelet i Norge. I 2023 ble det registrert 713 millioner kollektivreiser totalt, hvor buss rangerer høyest med 439,4 millioner. På andreplass ligger sporvei og forstadsbane, med 184,7 millioner reiser.

På Østlandet er det primært Vy som drifter togene, og mange som reiser til og fra jobb med Vy, kan arbeide eller studere på vei til jobb eller skole. Men det forutsetter at de får tilgang på internett mens de reiser.

Aukrust i pendlerforeningen mener at dårlig punktlighet på avgangene, begrenset tilgang på wifi og for dårlig dekning i antall sitteplasser på toget kan gjøre det vanskelig å arbeide mens man reiser kollektivt, og at dette kan gå så langt at det påvirker hvor folk velger å bosette seg.

Ifølge NRK har togene vært nær 17.000 timer forsinket hittil i år.

– De siste årene har det blitt større begrensninger på muligheten til å bruke bil til arbeidsplassen i Oslo. Samtidig opplever pendlere at de ikke vet om togene går når de skal, eller om de får sitteplass fordi selskapene kjører færre doble togsett. Konsekvensen er at det blir større trykk på boligmarkedet i Stor-Oslo, mener han.

– Hadde man visst at det tar en time med toget, og at man kan stole på det, hadde det gitt en trygghet i forhold til å velge bolig utenfor byområdet uten at det gikk ut over tidsklemma og å få familielivet til å gå opp.

Ifølge pressevakt Birgitte Langballe hos Vygruppen er det togselskapene selv som står for wifi-løsningen om bord i togene.

Kaja Rynning Moen er pressevakt i Vy. (Vy-gruppen)

For dårlig kapasitet

En av tingene Vy reklamerer for, er gratis wifi på sine tog. Men når toget er ganske fullt, er det mange pendlere som opplever at wifi så godt som aldri fungerer – uansett hvor mange fordeler man får i medlemsprogrammet Grønn reise.

Så hvorfor er det slik man kan ikke får logget på i de mest travle periodene på døgnet? Og hvem har ansvaret for at det skal fungere?

– Togoperatørene har selv avtaler med tjenestetilbydere, en eller flere, som Telenor, Telia eller ICE. Alt etter hvem de har avtale med kan påvirke dekningsgraden på opplevelsen av wifi om bord i toget. Drift og vedlikehold av selve utstyret om bord i toget, er det også togoperatørenes oppgave å følge opp, forklarer hun til Dagsavisen.

Pressevakt i Vy og kollega til Langballe, Kaja Rynning Moen, forteller at årsaken til kapasitetsproblemene med wifi på togene deres er en sammensatt problemstilling.

– Det er dessverre en del gammelt utstyr i togene, som ikke er tilpasset dagens bruk.

Det er Vy som har ansvar for wifi ombord i togene.

– Men det er Norske tog som eier systemet som tar imot signalene i togene. Det er dette mottaksutstyret som dessverre er gammelt og ikke tilpasset dagens bruk.

– Er det derfor vi kan få wifi utenom rushtid, mens når det er mange på toget, får man ikke logget på?

– Ja. Det er en kapasitetsbegrensning, som betyr at jo flere som bruker wifi om bord, jo dårligere kapasitet blir det.

Kjell-Arthur Abrahamsen er materielldirektør i Norske tog. (Norske tog)

Mobilnett over wifi

Kjell-Arthur Abrahamsen er materielldirektør i Norske tog AS, et statlig selskap som eier og har ansvar for togsettene til blant annet Vy på Østlandet.

På spørsmål om det er gammelt utstyr som er internett-problemene, svarer han slik i en e-post:

– Det ble for flere år siden grundig utredet og bestemt fra myndighetenes side at man ikke skulle satse på wifi i tog, men heller investere i nettdekning via mobilnettet, forklarer han.

– Det var flere årsaker til at wifi ble valgt bort som teknologi, men viktigst er at denne teknologien fungerer dårlig, særlig når mange kobler seg på samtidig. I dag er det wifi ombord på togene først og fremst for at komponentene i toget skal snakke med hverandre.

Abrahamsen skriver at internettet i togene ikke er den typen wifi som finnes på eksempelvis fly.

– Det vi har installert i togene er såkalte mobilforsterkere som plukker opp signaler fra teleoperatørene, for eksempel Telenor, på utsiden av toget og forsterker disse signalene inn på toget, forklarer han, og legger til at Norske tog har investert mye i bedre nettdekning langs sporet og inne i togene, skriver han.

– Nettdekningen for de reisende har dermed blitt mye bedre de siste årene. Norske togs ansvar er å installere såkalte mobilforsterkere som plukker opp signaler fra teleoperatørene, for eksempel Telenor, på utsiden av toget og forsterker disse signalene inn på toget.

Dette er teknologi som nå er installert i de fleste togene.

– Dekningen langs jernbanesporet blir gradvis bedre etter hvert som det bygges ut sendere av teleoperatørene, forteller han.

Norsk natur er vakker, men kan også by på utfordringer for dekningsgraden for mobilnettet. (Gry Cat. Wold)

Ronny Aukrust i pendlerforeningen mener at Norske tog og Vy har et særskilt ansvar for at tjenestene de tilbyr, dekker passasjerenes behov. (Privat)

Utfordringer i landskapet

Rynning Moen i Vy peker på Norges geografi som en utfordring.

– Vi ser også at dekningen langs sporene ofte også kan være dårlig. Årsakene til dette kan være på grunn av geografi, da togene ofte går der det er liten eller ingen bebyggelse. Bane NOR og teleoperatørene jobber hele tiden for å sørge for bedre mobildekning langs togstrekningene i Norge, forklarer hun.

– Men en del av utfordringen er at dekningen langs sporet er dårlig, og det er det Bane NOR og teleoperatørene som har ansvar for. Dette er derfor et problem der flere aktører har ansvar.

Aukrust i pendlerforeningen er en av dem som opplever at mobildekningen har blitt bedre.

– Ja, mobilnettet rundt toglinja østre linje ser ut til å ha blitt bedre. Tidligere brukte jeg wifi, men nå har jeg gått over til å koble pc-en til bluetooth og få nett via mobilen. Det fungerer for meg, jeg kan ha digitale møter og får stort sett gjort det jeg trenger, sier Aukrust.

Men for mange reisende, er dette en veldig dyr løsning sammenlignet med det gratis wifi-nettverket gjennom Vy sin løsning.

– Det er viktig at Norske tog og Vy jobber sammen for et best mulig miljø for de som reiser. Jeg mener de har et særskilt ansvar for at innholdet i tjenestene følger passasjerenes behov. Funker ikke wifien må Vy ta ansvar for å få det til å fungere, uavhengig av hvilket utstyr som følger med togsettet, mener han.

