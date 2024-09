Hegdals Høyre-utmelding skaper politisk kaos i Stavanger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er viktig at det nå ikke blir et langvarig politisk kaos i Stavanger. Det haster med å finne løsninger, sier Høyres gruppeleder Hilde Karlsen til Stavanger Aftenblad.

Hegdal fortsetter nemlig som uavhengig representant når hun er tilbake fra sykemelding. Dermed har både de borgerlige og de rødgrønne partiene 33 representanter, mens det er usikkert hvor Hegdal havner.

Karlsen understreker at partiet fortsatt ønsker å ha ordføreren. Hun mener Hegdals politiske standpunkter ikke har skiftet over natten.

Så lenge ordføreren er sykmeldt er det en vara fra Høyre som tar hennes plass i bystyret, understreker Karlsen.

– Dermed er det naturlig at vi finner en løsning blant flertallspartiene, som tidligere.

Varslet avgang

Flertallspartiene i Stavanger er Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet. I opposisjon finner man Arbeiderpartiet, SV, Rødt, INP, MDG og Senterpartiet.

Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal varslet 4. september at hun ville gå av etter at det ble avslørt at hun hadde brukt 51.148 kroner fra partikassa til private utgifter.

Denne uken gikk hun imidlertid ut og uttalte at hun ennå ikke hadde levert søknad om fritak til politisk sekretariat.

Meldte seg ut

Dette skapte usikkerhet og førte til et krisemøte torsdag kveld. Sent på kvelden ble det kjent at hun hadde meldt seg ut av Høyre.

– Sissel Knutsen Hegdal har gjort en kjempejobb for Høyre i mange år, og det må ha vært vanskelig for henne å melde seg ut av partiet, sier Karlsen.

Inntil videre fungerer Henrik Halleland (KrF) som ordfører.

