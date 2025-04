Babymat fra Nestlé trekkes fra markedet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– De påviste mengdene utgjør ingen akutt helserisiko, men for å være på den sikre siden velger vi å tilbakekalle produktene, skriver Nils Erlimo, corporate communications manager i Nestlé, i en pressemelding.

Produktene er solgt hos Norgesgruppen, Rema, Coop og Oda, ifølge Mattilsynet.

Forbrukere som har produktene, oppfordres til å kaste de ved å tømme innholdet i matavfall og levere glass og lokk til resirkulering.

Funnet ble gjort ved en rutinekontroll av fremmedstoffer i maten. Grenseverdien for okratoksin A er 0,5 µg/kg og analysene viser at produktene med innhold av hvitløk var over denne grenseverdien.

Okratoksin A produseres av muggsoppen Penicillium verrucosum, som kan infisere korn og belgvekster under lagring hvis ikke tørkingen har vært god nok, og ifølge FHI får vi i Europa i oss små mengder okratoksin hver dag.

Disse produktene tilbakekalles

Nestlé Potet & Kjøttboller, 8 mnd, 190 gram, EAN-kode: 8445291061538, gjelder produkter med utløpsdato til og med 31/3 2027.

Nestlé Spaghetti Bolognese 1–3 år, 220 gram, EAN-kode: 8445291061699, gjelder produkter med utløpsdato til og med 31/3 2027.

Nestlé Stroganoff Biff 1–3 år, 220 gram, EAN-kode: 8445291072732, gjelder produkter med utløpsdato til og med 28/2 2027.

Nestlé Fullkornslasagne 1–3 år, 220 gram, EAN-kode: 8445291061668, gjelder produkter med utløpsdato til og med 31/12 2026.

Nestlé Fullkornspasta & Kylling 1–3 år, 220 gram, EAN-kode: 8445291065635, gjelder produkter med utløpsdato til og med 28/2 2027.

Ingen andre produkter er berørt av denne tilbakekallingen.

