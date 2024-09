Disse teatrene kan bli rammet av streik fra onsdag

Stridens kjerne er arbeidsvilkår for ansatte som reiser på turné, skriver Fagforbundet i en pressemelding fredag.

Vårens lønnsforhandlinger for ansatte ved 20 teatre endte med brudd. Den største uenigheten gjelder hvordan reisetid for ansatte som er på turné, skal registreres.

Teknikere på turné får i dag bare registrert ett kvarter for hver time de tilbringer i turnébussen, ifølge Fagforbundet.

– Vi jobber for en løsning som både ivaretar de ansatte på en god måte og imøtekommer teatrenes behov. Vi håper på et godt utfall av meklingen og at vi unngår streik, sier Odd Haldgeir Larsen, som leder forhandlingene for Fagforbundet.

Fagforbundet har i flere år jobbet for å endre disse bestemmelsene i avtalen, som de ansatte opplever som svært urimelige.

– Medlemmene våre ute på turné har allerede en svært belastende arbeidshverdag og er borte fra hjemmet i lange perioder. Da er det viktig at arbeidsvilkårene gjenspeiler dette. Vi håper dette kan løses med hjelp fra mekler, sier Mari Røsjø, leder for Fagforbundet Teater og Scene, i pressemeldingen.

Hvis meklingen ikke fører fram, vil i første omgang 56 medlemmer i Fagforbundet være i streik fra arbeidsdagens start onsdag 18. september.

Det er disse teatrene som i første omgang vil bli berørt: Riksteatret, Nordland Teater og Turnéteatret i Trøndelag.

Teateroverenskomsten er en avtale mellom LO Stat/Fagforbundet og arbeidsgiver Spekter/teatrene. Fagforbundet forhandler sammen med NTL og Creo.

