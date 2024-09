Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Brannvesenet er på stedet, opplyser operasjonsleder Helge Jørstad i Øst politidistrikt i politiloggen rett over klokken 18.30.

Vaktleder i Øst 110-sentral opplyser til NRK at det er snakk om en låve som ligger på et gårdsområde, og at det dermed kan være spredningsfare.

Les også: Jokke: Stadig større etter 60 år (+)

Les også: Uværet herjer – dette bør du sjekke (+)

Les også: Anmeldelse: Det glitrer av både sangprestasjoner og kostymer i «The Bodyguard» (+)