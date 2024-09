Svenskene får 120 sykt barn-dager i året – per barn

Visste du at i Sverige får foreldre 120 dager per barn hvert år til fri fra jobben for å være hjemme med barna når de er syke?

Fafo-forsker Anne Hege Strand antyder at dette kan påvirke forskjellene i sykefraværsstatistikken mellom Sverige og Norge.

– Det kan være at noe av det høyere sykefraværet i Norge kommer av at vi sykmelder oss for å være hjemme med syke barn, sier Strand til FriFagbevegelse.

Forskeren understreker at dette er en hypotese.

---

Sykefravær i Norge og Sverige

Sykefraværet i Sverige er på rundt 2,7 prosent (tall for første kvartal i 2024).

I Norge er sykefraværet rundt 5,1 prosent (tall for første kvartal i 2024).

Sykefraværet i de to landene er utregnet av Frischsenteret, basert på statistikk fra arbeidskraftundersøkelsene til de to landenes statistiske sentralbyråer.

Arbeidsløsheten i Sverige er på 8,3 prosent (sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen for juli 2024).

Kilde: Dagens Næringsliv

---

Reglene i Sverige:

Er det to foreldre, deler man på de 120 omsorgsdagene per barn.

Hvis barnet er sammenhengende syk lenger enn sju dager, kreves legeerklæring for barnet for å bruke omsorgsdager.

Omsorgsdagene kan også brukes til å følge barn til for eksempel lege og tannlege.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Reglene i Norge:

I Norge har vi til sammenligning ti sykt barn-dager i året.

Det er hovedregelen for familier med to foreldre og inntil to barn. To foreldre får altså til sammen 20 omsorgsdager når de har inntil to barn.

Da har vi rett til å være hjemme med barn inntil 12 år med lønn.

Man kan ha rett til flere sykt barn-dager. Det er hvis barnet har en kronisk eller langvarig sykdom, eller en funksjonshemning, opplyser Nav på sin hjemmeside.

Les også: Syke mennesker «tvinges» i arbeid, mener svensk LO

Sjekk kalkulator for omsorgsdager

Les detaljerte regler for forskjellige familiekonstellasjoner på Navs hjemmeside. Der finner du en kalkulator for å regne ut eksakt antall dager din familie kan få.

Hvem betaler for omsorgsdagene?

I Norge betaler arbeidsgiveren lønn for inntil ti omsorgsdager. Det er i utgangspunktet samme regler som for sykepenger som bestemmer hvor mye man kan få i omsorgspenger.

Foreldre som har rett til flere omsorgsdager, får det dekket av Nav.

I Sverige er dette annerledes. Der er det staten som betaler fra første dag, opplyser Ida Ljungberg, juridisk rådgiver i HR-selskapet Simployer i Sverige.

Man får under 80 prosent av lønna. Det er et tak for hvor mye man kan få, og det er drøye 1200 svenske kroner per dag, opplyser Försäkringskassan

– Arbeidsgiveren gir altså ingen godtgjørelser til den ansatte når denne trenger fri fra arbeidet for å være hjemme for å gi omsorg til barn, sier Simployers Ida Ljungberg.

Les også: Hvem skal ta over etter Erna? Høyres velgere har talt (+)

Svenskene brukte ni dager i snitt

I Sverige i 2023 var omfanget av bruken av ordningen i gjennomsnitt rundt ni omsorgsdager i året per barn som var syk. Året før var det oppunder ti dager.

Staten har oversikt full over dette, siden det er staten som betaler.

I Norge har Nav oversikt over omfanget for alle dagene staten betaler, men ikke over det arbeidsgiverne betaler, opplyser Nav til FriFagbevegelse. I Norge dekker altså arbeidsgiverne mye av omsorgsdagene.

Les også: Kontroversiell medisin mot sykefravær: – Vi er dypt bekymret (+)

Kommentar: Karensdag er feil medisin