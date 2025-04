Stor økning i planlagte hjemmefødsler uten helsepersonell

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Anders R. Christensen/NTB

Antallet er en stor økning fra tidligere. Fra 2020 til 2023 ble det registrert totalt 20 planlagte hjemmefødsler uten helsepersonell, ifølge FHI.

29 av de 41 kvinnene som valgte uassistert hjemmefødsel i tidsrommet 2020 til 2024, sokner til det regionale helseforetaket Helse sør-øst. Helseforetaket omfatter Innlandet, Buskerud, Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold, Telemark og Agder, hvor drøyt 3,1 millioner av befolkningen bor.

– Selv om det er svært små tall, er det likevel en ganske stor økning i 2024 når vi sammenligner med årene før. Denne utviklingen er noe vi vil følge med på, sier overlege Liv Cecilie Vestrheim Thomsen i Medisinsk fødselsregister ved FHI.

Fødsler uten kvalifisert helsepersonell til stede, er frarådet av leger, jordmødre og Helsedirektoratet.

Etterforsker spedbarnsdødsfall

Denne våren har det pågått en debatt i Norge om hjemmefødsler uten helsepersonell, blant annet som følge av at et spedbarn døde etter en uassistert hjemmefødsel i mars. I dette tilfellet ble den fødende ble fraktet til Drammen sykehus, hvor barnet ble forløst før det ble fraktet videre til et annet sykehus. Barnet døde der noen dager senere.

Drammens Tidende skrev først om denne saken.

En doula, som er en som støtter den fødende uten å ha medisinsk ansvar, er anmeldt for forsømmelse av hjelpeplikten i forbindelse med fødselen, ifølge Aftenposten.

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) har bedt Helsedirektoratet undersøke uassisterte hjemmefødsler.

– Det er ikke ulovlig med uassistert hjemmefødsel i Norge, men Helsedirektoratet fraråder det sterkt. Planlagte uassisterte fødsler innebærer stor risiko for mor og barn, sa han til VG i forrige uke.

132 fødte hjemme med helsepersonell

Samtidig var det i fjor 132 planlagte hjemmefødsler med helsepersonell til stede.

I Oslo valgte 0,5 prosent av de fødende å føde hjemme med helsepersonell, som er det høyeste i landet.

Andelen av alle fødende kvinner som velger å føde slik har totalt ligget på rundt 0,2–0,3 prosent de siste årene.

Fødte på kjøpesenter og cruiseskip

Omkring 34 prosent av fødslene som skjedde utenfor sykehus, var ikke planlagt som en hjemmefødsel, men barnet ble likevel født hjemme.

For rundt 31 prosent av dem som fødte utenfor sykehus, fant fødselen sted i en bil eller ambulanse, såkalte transportfødsler.

De øvrige kvinnene, som ikke fødte planlagt hjemme (litt over 28 prosent), fødte enten på et sykehus som ikke har fødestue/fødeavdeling, eller andre steder som for eksempel på kjøpesenter eller cruiseskip.

