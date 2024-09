Kunnskapsministeren: For enkelt å holde barna hjemme fra skolen

– Før var nok terskelen høyere. Du ble hjemme om du hadde feber eller diaré eller spydde. Nå blir barn hjemme om de har vondt i hodet eller vondt i magen, sier Nordtun til Stavanger Aftenblad.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av de nye tallene over sykefravær i andre kvartal, som er de høyeste på 15 år. Kunnskapsministeren trekker fram at foreldre er forbilder for barna sine og at deres holdninger påvirker kulturen i skolen.

– Men å holde barnet hjemme kan gjøre vondt verre. For da tar barnet med seg holdninger som ikke går i arbeidslivet, sier Nordtun.

Hun mener problemet med det høye sykefraværet i arbeidslivet starter allerede i barneskolen. Nå vil hun heller enn å innføre nye lover og regler, skape en kultur og holdninger hvor en er opptatt av å være på skolen.

– At det er viktig å bidra i samfunnet, og at det er en plikt å stille opp og gjøre det man skal. Skolen handler ikke bare om å utdanne, men også å danne. Her spiller foreldrene en viktig rolle, sier Nordtun.

