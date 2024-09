Ansatte har blitt truet og trakassert om natta: – Alenearbeid bør forbys

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I april i fjor fortalte Nina Auke og to av kollegene hennes om hvor utrygge de følte seg på jobben om natta på bensinstasjonen Circle K på Hønefoss. De hadde opplevd at kunder hadde tilbudt penger for sex og truet med juling.

Auke er tillitsvalgt på bensinstasjonen. Selv fortalte hun om en kunde som ville ha sex med henne og forsøkte å dra henne over disken.

Auke ble reddet av en stamkunde.

– I perioder gruer vi oss til å gå på jobb. Noen ganger gråter vi en skvett når vi kommer hjem på grunn av ufine kunder, kjefting eller følelsen av å være utrygg, sier hun.

Les også: Butikkansatte må fremdeles jobbe om natta

– Ingen hjelp å få om du er alene

Nå har Auke lest om hvilke forslag nattarbeidsutvalget har kommet med. Utvalget overleverte sin rapport til Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna torsdag.

– Jeg ble så skuffa, sier Auke til HK-Nytt.

– Vi mener at det må bli slutt på alenearbeid, spesielt om natta. Det burde ikke være lov. Å være flere på jobb har så mye å si for følelsen av trygghet på jobben. Det er ikke noen hjelp å få om du er alene.

Les også: «Ukjent» Nav-grep hjalp uføre Lars ut i 100 prosent fast jobb (+)

Behov for nattåpent

Auke understreker at hun og kollegene ikke ønsker å bli kvitt nattarbeid på bensinstasjonen.

– Det er behov for at bensinstasjonene er betjent om natta, først og fremst fordi for eksempel ambulanseansatte og politi trenger mat og tilgang til toaletter. Vi har en funksjon, selv om den kanskje ikke er kritisk, sier hun.

– Vår kjepphest er at det må på plass risikovurderinger før man tillater arbeid på natta.

Les også: Er du for syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)

Bedre rutiner, men fortsatt alene på jobb

Etter at HK-Nytt skrev om arbeidsforholdene på Circle K på Hønefoss, har de blitt noe bedre, forteller Nina Auke.

Bedre sikkerhetsrutiner er på plass, dialogen med arbeidsgiveren har blitt bedre, og de ansatte har vært på ranskurs for å være bedre rustet til å håndtere det Auke kaller skumle situasjoner.

Men de jobber fremdeles alene om natta.

– Det er fortsatt et stykke å gå, sier Auke.

Les også: Kenneth fikk svulst i hjernen – nå er han tilbake på jobb

Blir sett ned på

De ansatte på bensinstasjonen har fått mange tilbakemeldinger fra kundene etter at de fortalte om hvordan de hadde det på jobben.

– De var helt rystet og synes det var tøft av oss å fortelle.

Auke mener at det må en holdningsendring til blant folk.

– Det handler om normal folkeskikk. Det virker som at det å jobbe på bensinstasjon blir sett ned på. Kanskje er det derfor kunder behandler oss sånn.

Les også: Rebecca ble angrepet på Gardermoen: – Var livredd

Ikke alene

Nina Auke tror imidlertid ikke at hun og kollegene er alene om disse problemene. De har fått tilbakemeldinger om at andre arbeidstakere opplever det samme.

– Ikke alle tør å fortelle om det de opplever, de er redde for represalier fra kunder og sjefer. Det er nitrist. Men nå har de skjønt at de ikke er alene.

Selv om utvalget ikke har foreslått at alenearbeid må forbys, er Auke glad for at hun og kollegenes historier kan føre til endringer og oppmerksomhet om arbeidssituasjonen til alle som jobber alene og om natta.

– Det er så viktig. Alt begynner med at vi snakker om ting, sier hun.

Les også: Helsevesenet er slett ikke «a great place to work» (+)

Les også: Slik avdekket datteren omsorgssvikt mot moren Liv (95)

Les også: Bemanning i barnehagen: Må det en katastrofe til?