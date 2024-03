Passasjeren skrek til Rebecca at han skulle voldta og drepe henne

– Det var helt jævlig. Jeg turte ikke gå alene til parkeringshuset i et halvt år, sier Rebecca Høitomt Murray (25).

For fem år siden var seniorkonsulenten i SAS Ground Handling (SGH) på jobb i innsjekkingsskranken på Oslo Lufthavn. En passasjer skulle til et land som krevde returbillett. Siden han verken hadde eller ville kjøpe en slik billett, fikk han ikke lov til å sjekke inn.

Da ble mannen sint.

Han ble så sint at han kastet to tunge kofferter på bagasjebåndet. Så klatret han opp på båndet og begynte å skrike til Murray. Han skrek at han skulle voldta henne. Han skulle drepe henne og sparke en støvel så langt opp i ræva hennes at den satt fast og at hun kom til å like det.

Det siste skrek han flere ganger.

Så slår mannen etter Murray, men treffer ikke. Han denger løs på pc-en som ramler og truer med å knivstikke en av Murrays kolleger.

– Han sa at han skulle følge etter meg hjem, og så pekte han i retning av parkeringshuset til de ansatte, sier Murray.

En tåre kommer til syne i øyekroken under de lange, mørke vippene. 25-åringen har gruet seg til å fortelle om hva som skjedde. Men hun har valgt å stå fram. Det er en grunn til det.

Flere og flere utagerende

Mannen som kom med drapstrusler i 2019 er langt fra den eneste.

Det siste året er antallet rapporterte tilfeller hvor reisende om bord på flyene har utagert, truet eller utøvd vold – såkalte uregjerlige passasjerer – økt, ifølge Luftfartstilsynet. Fra 293 tilfeller i 2022 til 560 tilfeller i fjor. Tallene viser til oppførsel om bord i flyene.

Tilsynet har ikke statistikk over uregjerlige passasjerer på bakken.

Selv om tillitsvalgt Nina Veiåker Johansen i SGH ikke kan slå i bordet med konkrete tall, er hun sikker i sin sak. De reisende utagerer også når de oppholder seg på flyplassen.

– Det har eskalert siden pandemien. At en passasjer blir sint, utagerer eller kommer med stygge gloser skjer oftere og oftere, sier Johansen.

Det er mange årsaker til dette, ifølge den tillitsvalgte. Noen blir sinte eller stressa fordi flyet er forsinka, fordi de har kjøpt en billett som bare inkluderer håndbagasje og må betale ekstra. Eller at de ikke kommer med flyet fordi de er for seint ute.

En god del reisende er også rusa eller påvirket av alkohol.

– Jeg har fått de verste ord og uttrykk slengt etter meg. Da jeg var høygravid, var det ei som sa «stakkars den som får deg som mamma» mens hun pekte på magen min. Folk har kastet ting og hoppet over disken, sier Johansen.

Når det er sagt, er den tillitsvalgte kjapt ute med å si at de aller, aller fleste passasjerene oppfører seg ordentlig.

Kjemper for kollegene

Johansen er tillitsvalgt for rundt 250 medlemmer i Handel og Kontor (HK).

Den tillitsvalgte har selv blitt kalt jævla møkkakjerring. Nå kjemper Nina Veiåker Johansen for at medlemmene får en bedre arbeidshverdag. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

– Jeg brenner for at kollegene skal ha fine arbeidsdager og er opptatt av at folk kan gå på jobb uten å bli trakassert, sjikanert og truet, sier hun.

Johansen synes aller mest synd på sine yngste kolleger.

– Det er trist at nyansatte som kommer rett fra videregående skole får et sånt møte med arbeidslivet.

Slike skilt er plassert ved enkelte av SAS-skrankene. Den tillitsvalgte mener skiltene burde stått på alle steder hvor passasjerer er i kontakt med de ansatte. (Brian Cliff Olguin /HK-Nytt)

Nå øyner den erfarne tillitsvalgte et håp. Hun deltar i en gruppe med representanter fra ulike flyselskap, bakkeselskap, flyplasser, arbeidstakerorganisasjoner, NHO Luftfart og Luftfartstilsynet.

Sammen skal de jobbe for å finne løsninger og tiltak for å redusere og håndtere tilfeller av uregjerlige passasjerer.

– Endelig har luftfarten tatt grep. Jeg tror på kollektive løsninger. For eksempel hvis en reisende nektes å reise med SAS, burde han automatisk bli nektet hos de andre flyselskapene også, sier Johansen.

Anmelder passasjerer

Samarbeidet har allerede resultert i én viktig endring. Etter at Rebecca Høitomt Murray ble truet på livet, fikk hun beskjed av sin arbeidsgiver om at de ikke kom til å politianmelde hendelsen.

– I gruppa deltar både Widerøe og Norwegian. Da SAS hørte at de andre flyselskapene anmeldte på vegne av sine ansatte, endret SAS rutinene umiddelbart slik at de gjør det samme, sier Johansen.

Å håndtere sinte og utagerende passasjerer er viktig kompetanse. Alle nyansatte i SGH går et kurs hvor de lærer dette. Det kurset bør de ansatte ta annethvert år, mener den tillitsvalgte. Det er 16 år siden hun selv tok kurset.

Johansen etterlyser også flere synlige vektere og politi på flyplassene. Det virker forebyggende. Den tillitsvalgte synes at det tar for lang tid før vektere og politi kommer når ansatte utløser alarmen.

– Vi frykter at det tar for lang tid før vi får hjelp. På mange måter er alarmen en falsk trygghet, sier hun.

Når ansatte trykker på alarmknappen, rettes kameraene mot dem og lyden tas opp. Vekterne ringer for å høre hva som skjer. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

Var livredd

Da Rebecca Høitomt Murray ble truet, la en snarrådig kollega den voldelige passasjeren i bakken. Vekterne kom etter 20 minutter og politiet etter 40 minutter, forteller hun.

Dagen etter anmeldte Murray den reisende.

– Jeg anmeldte fordi det er ugreit at passasjerer oppfører seg sånn. Det burde få konsekvenser, sier 25-åringen.

Etter hendelsen var hun redd for å møte ham igjen og for å jobbe alene. Alenearbeid er vanlig for flyplassansatte.

– Jeg var livredd for at han skulle komme og gjøre noe med meg, sier hun.

Dette tok arbeidsgiveren hennes på alvor. I de neste seks månedene fulgte alltid en kollega henne til og fra bilen i parkeringshuset. Murray jobbet aldri alene og slapp å arbeide i innsjekkingsskranken. Sammen med andre følte hun seg trygg.

– Det er litt vanskelig å snakke om. Jeg har ikke gjort det på mange år. Da dette skjedde med meg, var det ikke så vanlig at passasjerene oppførte seg truende, sier Rebecca Høitomt Murray. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

Politiet sørget for at hun fikk skjult adresse.

– Jeg gikk til psykolog, pratet mye med kolleger og turte å si fra til arbeidsgiver når jeg ikke hadde en bra dag på jobb. Det hjalp, sier hun.

Rettssaken var i juni 2019. Politiet førte saken på vegne av Murray. I september samme år kom dommen fra Øvre Romerike tingrett.

Passasjeren ble dømt til 21 dagers fengsel for trusler og ordensforstyrrelse og til å betale saksomkostningene.

– Er du redd på jobb i dag?

– Både ja og nei. Jeg har jobbet såpass lenge at jeg har hardnet til. Jeg blir ikke skremt på samme måte i dag, sier Murray.

HK-Nytt har vært i kontakt med advokaten til passasjeren, men har ikke fått noe svar.

Kilde: Dommen fra Øvre Romerike tingrett. Hendelsene beskrevet i starten av artikkelen er hentet fra dommen.

Nulltoleranse for slik oppførsel

– Vi har ikke sett noen økning av uregjerlige passasjerer hos oss det siste året, skriver pressesjef i SAS, Tonje Sund, i en e-post til HK-Nytt.

Hun legger til at flyselskapet har nulltoleranse for upassende oppførsel fra passasjerer.

– Enhver sak er en for mye da det kan gå ut over sikkerheten til personale og passasjerer og dermed er noe vi ikke kan akseptere, skriver pressesjefen.

– Det kan bli dyrt

Når en kjøper billetter med SAS, godtar man visse regler og vilkår som også inkluderer eventuelle konsekvenser dersom reisende utagerer.

Sanksjonene kan være bøter, politianmeldelse, utestengelse fra å fly med SAS for en periode og erstatningsansvar for materiell og forsinkelser.

Hvis en hendelse fører til at andre reisende mister videre flyforbindelser eller i verste fall må overnatte, kan det bli dyrt for passasjeren som utagerte, ifølge SAS.

– Vi har ved flere tilfeller sendt denne typen regninger til den som forårsaket hendelsen. Det beløpet kan komme opp i hundretusenkronersklassen, skriver Sund.

– Jeg kjenner til tilfeller der over hundre medpassasjerer og crew har måttet innlosjeres på hotell. Da går taksameteret fort.

HK-Nytt har spurt Sund om hvorfor ansatte ikke tilbys jevnlige kurs i håndtering av utagerende passasjerer. Det har SAS ikke svart på.

