Norge skiller seg ut med høyt sykefravær etter pandemien

I fjor var sykefraværet her til lands fremdeles på et høyere nivå enn før pandemien, viser den offisielle sykefraværsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.

Fra 2011 til 2019 har sykefraværet vært stabilt, men det økte etter pandemien før det nådde en topp i 2022. Nedgangen i fjor var svært liten, og i løpet av perioden april, mai og juni nådde det nok en ny topp.

– Sykefraværstallene som ble publisert denne uken, viser at Norge fortsetter å ha et høyt sykefravær, fire år etter at koronapandemien inntraff, sier seniorrådgiver Erik Horgen i byrået.

Han sier at det er det lange sykefraværet som har størst betydning for det totale fraværet. Han viser til at hele ni av de om lag elleve millionene tapte dagsverkene er legemeldte sykefravær.

Arbeidskraftundersøkelser fra andre land viser at Norge ikke er alene om å ha hatt et høyt sykefravær i perioden 2020 til 2023, men at få andre europeiske land nådde toppen i 2022 og 2023. I de fleste andre land fikk de en tydelig nedgang i fjor eller tidligere, ifølge Horgen.

