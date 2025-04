Stor økning i private helseforsikringer under Støre-regjeringen

Tall fra Finans Norge viser at over 100.000 hadde tegnet individuell behandlingsforsikring ved utgangen av 2024, skriver Altinget.

Antall individuelle avtaler har økt mer under Støre-regjeringen enn i løpet av de tre siste årene med Erna Solberg (H) som statsminister. Fra 2018 til 2021 var økningen på 31 prosent, ifølge Finans Norge.

Ser man på hele den siste regjeringsperioden til Solberg (2017–2021), er imidlertid økningen på hele 60 prosent.

– Jeg synes det er en bekymringsfull utvikling, men jeg kommer verken til å kritisere eller moralisere over det, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Altinget.

– For jeg mener det er et uttrykk for at folk er bekymret for om velferdsstaten stiller opp når de trenger det. Og da må vi gjøre noe med det grunnleggende problemet.

Han tror økningen innen privat helseforsikring kunne vært enda høyere hvis ikke regjeringen hadde klart å snu det han kaller fastlegekrisen.

Fortsatt står 150.000 ute fastlege, ifølge Helsedirektoratets tall fra første kvartal i år, men det er langt færre enn tidligere.

– Vi er stolte over mye av det vi har gjort, og så har vi mye ugjort. Og jeg tror det aller viktigste for å dempe etterspørselen etter private helseforsikringer, er å få ned ventetidene, sier han.

