Ukjente parasitter har etablert seg i Oslofjorden

Det er Norsk institutt for vannforskning (Niva) som har undersøkt ålegress og tang flere steder i Oslofjorden, og resultatene viser oomycet-parasitter i de fleste prøvene.

Det tyder på at det er et omfattende problem i den hardt pressede fjorden, skriver de i en pressemelding.

– Niva har gjennom dette nybrottsarbeidet bidratt med kunnskap om en hittil ukjent utfordring i Oslofjorden, som er sannsynlig at også finnes andre steder. Så er det opp til myndigheter og forvaltning å avgjøre hvordan dette skal følges opp videre, sier administrerende direktør Pål Molander i Niva.

Sykdomstegn ved oomycet-parasitter er misfarging, med røde, gulaktige og brunlige flekker.

Niva-forsker Marit F. Markussen Bjorbækmo sier i en artikkel på Nivas nettsider at det først var en viss entusiasme over å finne noe nytt og ukjent. Samtidig var overraskelsen stor over å finne så mange forskjellige arter av disse mikroskopiske parasittene.

– Dette er en type parasitter som kan forårsake svært alvorlige sykdomsutbrudd, sier hun.

