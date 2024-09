Bønder på verstingliste fikk 26 millioner i tilskudd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Over halvparten av dem har forbud mot å holde dyr, melder Nationen.

Landbruksdirektoratet hadde i fjor ført opp 81 personer på sine lister som blant annet skal brukes til å vurdere bøndenes søknader om ulike tilskudd, noe som er 50 prosent flere enn året før.

Nå viser det seg at flertallet av disse gårdbrukerne også mottok tilskudd i 2023, til tross for at de står på listen.

Til sammen mottok de mer enn 26,6 millioner kroner i fjor, noe som er 10,6 millioner mindre enn den samme gruppen fikk i 2022.

I gruppen er det 33 personer med forbud mot å ha produksjonsdyr, det som kalles et totalt aktivitetsforbud. Denne gruppen fikk 3,2 millioner i støtte.

