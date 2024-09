Noen vil at Norge skal bli som landsbyen de forlot

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Leder Athar Ali i Innvandrerforum kritiserer Abid Rajas kronikk i Aftenposten.

Ali skriver: «Han har endret seg. Jeg husker ham fra 1990-tallet. Han sto på barrikadene og forsvarte etniske minoriteters rettigheter. I dag argumenterer han på samme måte som blant andre innvandringsskeptikere i Fremskrittspartiet og den islamfiendtlige organisasjonen Human Rights Service.»

Det er en typisk måte å kvele debatten om islam og innvandring på. Uansett hva man måtte ha av fakta og dokumentasjon, blir man koblet til Frp eller Human Rights Service. De to er allerede stemplet. Men denne etiketten passer ikke Raja.

Lily Bandehy, skribent. (Paul Weaver)

Abid Raja har blitt bombardert av flere muslimer som en gang heiet på ham.

Og i går i Dagsavisen skriver Nasir Mushtag Ahmed at Raja må slutte å snakke på veien av muslimer. Han følger opp med «Abid har lenge vært DEN muslimske stemmen som har representert norske-muslimer (før hans politiske karriere), men han må nå slutte å preke på vegne av det store flertallet»

Frem til Raja vernet islam var han fritt å tale for muslimer, men nå som han stiller spørsmål rundt islam og hvilken vei vi går, får han ikke tale på veien av muslimer.

Athar Ali og Nasir Ahmed peker på et 1400 år gammelt problem, som ikke vil endre seg verken med tid eller vitenskap. Ifølge islam vil ikke kvinner være like mye verdt som mannen, og hennes plass er i hjemmet.

Ja, Abid Raja har forandret seg. Han har utviklet seg. Skaffet seg kunnskap.

Raja har etter 48 år kommet så langt i sin tankeutvikling at han forstår og erkjenner årsakene til manglende integrering.

Det hadde gått bedre om muslimsk ungdom hadde Raja som forbilde.

Han erkjenner at menneskesynet i islam er i strid med menneskerettighetene og demokratiet. Derfor må muslimene tilpasse seg de europeiske verdiene. Ellers blir framtiden vanskelig for europeerne.

Jeg har også fulgt Raja da han var talsmann for World Islamic Mission, og senere da han fikk plass i politikken, for så å bli kulturminister. Og nå også forfatter. Jeg husker hver eneste gang han gikk på talerstolen og sa at det som skjer i Iran og Afghanistan ikke er islam.

I mange år forsøkte han å verne islam mot kritikk og fokuserte mer på kulturen.

I dag står han fram og advarer Norge og Europa og skriver følgende: «Det bor 50 millioner muslimer i Europa i dag, og det kan øke til 100 millioner bare i neste 25 år». Hva vil dette bety, og hva slags samfunn vil vi få?

Men disse forandringene liker ikke Athar Ali.

Han og de andre konservativ muslimene ønsker ikke å forandre seg. Han har skylappene på, og ser ikke stedet eller tiden han lever i. Han vil heller endre Norge.

Med politikk og vold forsøker muslimer å få Europa til å ligne landsbyen de dro fra, hvor kvinner steines til døde og homofile blir levende partert.

Og som Raja stiller spørsmål ved: Hva slags samfunn er det?

Dette spørsmålet handler ikke om majoritet eller minoritet. Det er et spørsmål om mennesker skal ha like rettigheter og leve sammen i Europa.

Spørsmålet impliserer også at mennesket er i fokus, ikke guden eller profeten. Mennesket er helligere enn alle disse. Jeg ønsker at muslimer som kommer til Europa forandrer seg slik Raja har gjort.

Det hadde gått bedre om muslimsk ungdom hadde Raja som forbilde.

For Raja hører til i vår tid.

