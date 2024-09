Elvia skrur opp nettleieprisen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram i en epost til Elvias 970.000 nettleiekunder i Innlandet, Akershus, Østfold og Oslo, melder VG.

For en enebolig med et årsforbruk på 25.000 kWh utgjør det rundt 180 kroner i måneden eller 2160 kroner mer i året.

– 12 til 14 prosent, avhengig av boligtypen, sier leder for kommunikasjon, Åsmund Strand Johansen, til VG.

Han sier videre at det er for tidlig å si hvor mye selskapet vil øke prisene med senere i vinter, og at andre nettselskaper også trolig kommer til å sette opp nettleien etter hvert.

De begrunner prisøkningen med reduksjonen i tilbakeføring av flaskehalsinntekter fra Statnett den siste tiden. Disse inntektene til nettleieselskapene er redusert fordi prisforskjellene mellom de norske strømregionene og Norge og utlandet har flatet ut.

