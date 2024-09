Nedbørsrekord seks steder på Østlandet og i Telemark

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Aller mest av disse seks stedene fikk Gvarv i Midt-Telemark med 77,3 millimeter, et kraftig hopp fra 58,5, en rekord som ble satt i 2022. I Grimeli falt det 63,2 millimeter regn siste døgn, hårfint over 1940-rekorden på 61 millimeter.

De voldsomme regnmengdene har satt sine spor, særlig i Telemark. Flere veier er uframkommelige, og det vil ta tid før de kan åpnes igjen.

– På kort tid har vi hatt to hendelser med kraftig regn som har gitt store konsekvenser i Telemark, dette er helt i tråd med hva vi venter som en konsekvens av klimaendringene, sier leder Anita Verpe Dyrrdal for Norsk klimaservicesenter.

Lifjell fikk mest regn siste døgn med 160,3 millimeter, mens Drangedal og Tinnosdammen fikk mer regn enn de pleier å få i hele september, ifølge Yr.

Det verste er over i Telemark, mens det er ventet byger i Østfold og Akershus. Her er det også fare for lyn og torden.

