Frp vil ha narkohunder på skolene

Frp-leder Sylvi Listhaug og leder i Justiskomiteen, Helge André Njåstad, sier til TV 2 at de vil gjeninnføre muligheten for at politiet kan gjennomføre narkorazzia med hund i norske skoler - fra barnetrinnet og helt opp til videregående.

– Hvis det er et problem at disse hundene kommer inn, får man slutte å ha med seg eller selge narkotika på skolene. Dette vil være forebyggende og kunne avdekke ulovlig bruk og salg av narkotika. Frp aksepterer ikke at skolene skal være en dopsentral, sier Listhaug til TV 2.

Skoler kunne bli gjennomsøkt med hund frem til 2021, da Politidirektoratet stanset praksisen. Hensynet til elevenes personvern, samt faren for mistenkeliggjøring og stigmatisering, var blant argumentene.

