Hermstad på topp for Oslo MDG

Formelt står han øverst på nominasjonsutvalgets liste i Oslo MDG og vil bli innstilt til plassen på et partimøte i begynnelsen av oktober, melder Klassekampen.

Hermstad har tidligere vært stortingskandidat for MDG to ganger i Hordaland, uten å nå opp. Nå er han sikret den ene plassen som nesten garantert vil gjøre ham til stortingsrepresentant.

– Jeg gleder meg til å kjempe for et grønnere, varmere og mer skapende Norge. Et samfunn med mer solidaritet med sårbare mennesker, mindre stress og press, hvor vi tar bedre vare på klimaet og naturen, sier Hermstad.

Hermstad ble MDGs talsperson i 2018, nestleder i 2020 og leder i 2022. Tidligere har Hermstad vært leder i Framtiden i våre hender i 15 år.

Den endelige listen vedtas på et medlemsmøte i Oslo MDG tirsdag 8. oktober.

