De fleste lokallagene i Rødt i Oslo vil ha Rana fremfor Moxnes

Det skriver Aftenposten.

Seks lokallag foretrekker Rana fremfor Moxnes: Grorud, Østensjø, Bjerke, Stovner, Gamle Oslo og Solidaritetslaget. Tre vil ha Moxnes foran Rana: Oslo Vest, Grünerløkka og Sagene.

Rana bekrefter overfor Aftenposten at hun tar kampen.

– Mitt kandidatur er ikke nødvendigvis mot Bjørnar, men heller for noe helt annet, sier Rana til avisen.

Moxnes var leder i Rødt fram til i fjor, da han gikk av etter å ha blitt tatt for tyveri av et par solbriller. Han har sagt at han vil stå på andreplass for Rødt Oslo, bak Seher Aydar.

Hvem som får førsteplassen blir avgjort 21. november. Det er Rødts medlemmer i Oslo, og ikke de tillitsvalgte, som har siste ordet.

Les også: Carl Frode Tiller: – «Ikke glem at du er arbeiderklasse», sa far, og var stolt av det (+)

Les også: Mímir Kristjánsson til Dagsavisen: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)

Les også: Advokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)