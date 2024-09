Bilister truer fergeansatte med juling: – Noen har til og med kjørt på dem

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Folk blir fort irriterte i fergekø. Noen bilister har til og med kjørt på fergeansatte.

Det er tillitsvalgt i Sjømannsforbundet, André Vegsund, som forteller dette.

Ansatte på fergene melder stadig om grinete passasjerer som slenger stygge ord etter dem. Både på land og i forbindelse med på- og avkjørsler av fergene.

Men mange av hendelsene kommer ikke skikkelig fram i dagen.

– Mange rapporterer anonymt og orker ikke belastningen med å stå fram, forklarer Vegsund.

Avdelingsdirektør Dag Hole i Statens vegvesen bekrefter det både tillitsvalgte og ansatte forteller.

– Frustrasjonsnivået til sjåførene er til tider helt uakseptabelt, man skal ikke tåle å bli påkjørt, understreker han.

– Bilistene må roe seg ned, sier avdelingsdirektør Dag Hole i Statens Vegvesen. (Andre Kjernsli)

Statsråd på dekk

– Det de forteller gjør meg bekymret. Alle har krav på et trygt arbeidsmiljø, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) i møte med ansatte og tillitsvalgte på ferga Tomrefjord på sambandet Molde-Vestnes.

Statsråden sitter med et inntrykk av at folk i det store og hele er fornøyd med fergetilbudet i landet. Men at knapphet på ressurser noen ganger rokker ved dette.

Tillitsvalgte Vegsund forteller at utfordringene med å rekruttere folk sliter på de som allerede jobber på fergene. Man må ta på seg ekstravakter som man kanskje ikke har lyst på.

– Ett av fergeselskapene, Fjord1, hadde vel nylig 80 ledige stillinger på sjøsiden, forteller han.

Tøff jobbhverdag

Arbeidsdagen til mannskapet kan være stressende. Tiden er knapp, man ønsker å unngå forsinkelser.

De ulike kjøretøyene som skal om bord må plasseres riktig etter vekt.

For å kjenne litt på den viktige jobben som gjøres på dekk, blir statsråden utfordret av Sjømannsforbundet og de ansatte.

Etter å ha blitt utstyrt med refleksvest, teller og en rekordrask opplæring, er Nygård i sving.

– Jeg synes han klarer seg ganske bra, sier Joakim Stenberg som står for opplæringen.

Stenberg har vært ansatt i Boreal siden februar, og har arbeidsplassen sin på dekk blant biler og vogntog.

Han synes lastebilsjåførene er de verste, de roper og skriker og gir tydelig uttrykk for sine meninger når de ikke er fornøyd.

– De er kanskje forsinket med lasta si, jeg vet ikke, sier han og trekker på skuldrene.

Joakim Stenberg gir samferdselsminister Jon Ivar Nygård noen råd. (Andre Kjernsli)

Verst om sommeren

Sommeren er den mest hektiske sesongen. Flere bilister, mange av disse er ikke er vant til å ta bilferge. Alt går saktere, og frustrasjonen øker.

– Kjeft får jeg kanskje et par dager i uka. En gang iblant må jeg tilkalle kaptein eller styrmann for at fergepassasjerene skal ta instruksene på alvor, sier han.

Men til tross for en del kjeft, trives 21-åringen godt på jobb. Han fikk smaken på sjøen etter å ha avtjent førstegangstjeneste i marinen.

Nå jobber han en uke på, og en uke av. Arbeidsuka består av seks 14-timersdager, med fri på lørdager.

Men han har søkt om opptak på maskiningeniørutdannelse i Bergen, og håper på plass.

I så fall blir enda en stilling ledig i fergetransporten i Norge.

– Kommer jeg ikke inn på skolen blir jeg her i ett år til, sier han.

F.v Joakim Stenberg setter pris på at tillitsvalgt André Vegsund tar turen innom arbeidsplassen hans. (Andre Kjernsli)

Vanskelig å skaffe nye ansatte

Forbundssekretær i Norsk Sjømannsforbund, Gunnar Amland, bekrefter at sommermånedene juni-juli-august er de verste, med turister som ikke er så vant til å benytte seg av bilferger.

De fergeansatte sliter med å laste effektivt, fordi mange bilister ikke gjør som de får beskjed om.

– Utskjelling og trusler om juling er ikke helt uvanlig, forteller Amland.

Han forteller at det blir spesielt ille de gangene det er mange store biler som tar opp plassen. Da stiger temperaturen.

Sjåfører som ikke kan oppføre seg skaper ikke bare et dårlig arbeidsklima for de som jobber på fergene. Ryktene om alle konfliktene gjør at mange kvier seg for å ta seg jobb om bord på bilfergene.

– Det er ikke bare bilfergene som sliter med å rekruttere ansatte, hele skipsfarten har utfordringer, sier Amland.

Men det som gjør det ekstra utfordrende på bilfergene, er at de ansatte sliter med å fylle opp uka med nok arbeidstimer, noe som fører til dårligere lønn.

Full stilling den uka du er på jobb er 84 timer, det er det mange som ikke får til.

– Du kan jo ikke reise hjem når du først er på båten, da ønsker man jo å jobbe mest mulig, sier forbundssekretæren.

Det er mange som benytter sambandet mellom Molde og Vestnes. (Andre Kjernsli)

Anbud

Amland er også bekymret for den lave bemanningen på norske ferger.

Per i dag går fergerederiene på en minimumsbemanning. Så søker de seg ned til en sikkerhetsbemanning som de bruker som driftsbemanning. Mange store ferger går med bare en matros.

– Dette er en direkte konsekvens av den utstrakte anbudspraksisen. Dette handler bare om profitt. Vi har ingen norske fergeselskaper igjen i Norge, understreker Amland.

Den lave bemanningen sliter på de ansatte, matrosene holder ikke til de blir pensjonister. De blir helt utslitt i bein og rygg.

Amland tør ikke tenke på hva som skjer dersom ei ferge tar fyr midtfjords, fordi det ikke er mannskap til å ta seg av de reisende.

– Det selskapene gjemmer seg bak, er at de skal ta seg til land slik at brannmannskaper kan ta over, sier han.

Amland mener også at strengere krav til bemanning burde ligge inne som en del av anbudskravet, slik er det ikke i dag.

Vegvesenet med kampanje

Avdelingsdirektør Dag Hole i Statens vegvesen forteller at Statens vegvesen nylig har laget en kampanjevideo som beskriver hvor tøft det kan være å jobbe om bord på fergene, den kan du se her:

