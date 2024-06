– De hytter med knyttneven ut vinduet, kjefter og smeller. En illsint fyr fulgte etter meg i flere minutter

BERGEN (Dagsavisen): – Enkelte kan bli helt spinnville, med drapstrusler, banning og utskjelling, sier skipper Tore Andre Pettersen på bilferjen M/S Flatøy.

Gjennom en 40 år lang karriere til sjøs, der han både har ført innenriks og utenriks ferjetrafikk, synes han det har blitt en endring til det verre. Ifølge ham har det de siste ti årene vært en markant økning i aggresjonsnivået til passasjerer som ikke får det som de vil i køen inn på ferjen.

Det er for det meste hans kolleger på bildekket som får skyllebøttene. En av dem er matros Einar Rognseth. Som nordlending er han vant til grov munnbruk, men på ferjen mellom Halhjem og Sandviksvåg i Vestland har han fått høre både det ene og det andre.

– Spesielt når det er mye trafikk og folk er stresset, da kan enkelte passasjerer bli hissige. De er ikke enige i hvordan jeg laster ferjen, og blir forbannet hvis de blir plassert slik at de vil måtte kjøre sist av ferjen på andre siden. Når de er først om bord, vil de også være først av. Jeg skjønner jo at det kan være irriterende, men jeg må legge opp til å losse mest mulig effektivt. Da kan det komme en hyttende knyttneve ut bilruten, mens de kjefter og smeller, sier Rognseth til Dagsavisen.

Forfulgt

Han forteller at det vanligvis ikke berører ham så veldig å få kjeft fra passasjerer, men særlig én gang syntes han det gikk over streken.

– En svær og illsint lastebilsjåfør kom ut av bilen og fulgte etter meg rundt på ferjen. Mens jeg var i et trangt sylinderhus i baugen, kom han tett på og stilte masse spørsmål. I flere minutter sto han der. Han likte ikke at jeg hadde henvist lastebilen hans til en plass han ikke ville ha, sier Rognseth.

Heller ikke skipperen slipper unna raseriutbrudd, selv om han sitter på broen.

– Plutselig kan telefonen ringe. De vil gjerne klage på at andre sniker i køen slik at de selv mistet ferjen, sier Pettersen, og tilføyer at det heldigvis har blitt mindre av direkte telefoner til broen.

Ifølge Tore Andre Pettersen er det uenigheter om hvem som er først i køen på kaien som oftest utløser skyllebøtter. (Birthe Steen Hansen)

Det skal også ha vært tilfeller av mindre påkjørsler.

– I fjor sommer var det en som sneiet bilen borti en kollega. Jeg tror det var med vilje, sier Rognseth.

– Det har skjedd flere ganger at matrosene har blitt påkjørt, at en bilist har tvunget seg fremover og kjørt over en fot. Slikt blir politianmeldt, supplerer Pettersen.

De understreker at langt de fleste passasjerer oppfører seg pent, og følger anvisninger fra mannskapet. Men et lite mindretall holder ikke noe tilbake når det koker over.

– Ser alvorlig på det

Nå har Statens Vegvesen fått nok, og satt i gang en holdningskampanje. En reklamevideo som blant annet blir å se på ferjenes egne TV-skjermer, skal få passasjerer til å tenke over egen atferd.

– Intensjonen med kampanjen er å fremme bevisstheten rundt egen trafikantatferd når man reiser med ferje. Statens vegvesen ønsker i kampanjen å tydeliggjøre arbeidet som ferjemannskapet utfører, og hvem de utfører dette for. Vi har et mål om at vår virksomhet skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade, og ser alvorlig på denne type hendelser, sier rådgiver i ferjeavdelingen ved Statens Vegvesen, Solveig Skogseth-Braathen.

Kampanjen blir positivt tatt imot av mannskapet på M/S Flatøy. Men skipper Pettersen mener problemet kunne vært unngått med en enkel løsning.

– I anbudene bør vegvesenet ha innbakt et krav om at rederiene må ansette kaivakt i 100 prosent stilling på de store sambandene. De holder orden på køene på land og vet hvem som skal kjøre først om bord, slik som vi på ferjen ikke har mulighet til å ha oversikt over. Nå hyres bare kaivakter inn ved store utfartsdager og i sommerferien, og da gjerne skoleungdommer, som også lett blir hoggestabber. I stedet burde det ansettes fast kaipersonell. Heldigvis har vårt rederi nå besluttet at vi skal ha kaivakter hver dag i sommermånedene, sier Pettersen.

Ferjemannskapet har en plan når kjøretøyene slippes om bord. Målet er å få mest mulig effektiv avkjøring ved ankomst. (Birthe Steen Hansen)

– En «hæstkuk» på dekk

Skogseth-Braathen vil ikke uttale seg om utformingen av anbudene. Deres fokus er å få passasjerer til å forstå at trakassering av ferjeansatte er uakseptabelt.

– Statens vegvesen har laget en kampanjefilm med mål om å forebygge slike handlinger. Vi ønsker mest mulig informasjon om slike hendelser, og vil se på ulike tiltak for å forebygge videre hendelser. Kampanjefilmen er et av tiltakene. Ferjemannskapet er med på å få reisende trygt i havn, og skal være trygge på jobb, sier hun.

Matros Rognseth har funnet sin egen strategi for å takle hissigpropper.

– Jeg flytter meg over på andre siden av bilen hvis de begynner å kjefte. Eller jeg lar det gå inn det ene øret og ut det andre. Og hvis bilister stiller seg i en annen rekke enn den jeg har henvist til, fordi de vil først av båten, da sørger jeg for at den rekken kjører sist av båten. Ja, noen ganger kan jeg være en «hæstkuk» på dekk.

