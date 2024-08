Tre menn dømt for smugling av over 30 kilo heroin og kokain

To av de dømte er fra Buskerud og Vestfold. Den tredje mannen, som ifølge tiltalen skal ha organisert smuglingen, var bosatt i Sverige.

Tollerne fant 25 kilo heroin i hjulbrønnen på en Range Rover der 41-åringen satt bak rattet. Dette var det største heroinbeslaget tollvesenet har gjort på flere år.

I tillegg ble det funnet 5,9 kilo kokain skjult i taktrekket over bagasjerommet i bilen. En 34-åring, som var med på å hente narkotikapartiet i Nederland kjørte følgebil, ifølge dommen som ble avsagt i Oslo tingrett torsdag.

Fikk kjøre videre

Tollerne fortalte ikke at narkotikaen var funnet, og 41-åringen fikk derfor kjøre videre. Begge mennene ble pågrepet av politiet ulike steder noen timer senere.

De to var lovet vel 700.000 kroner for jobben, 23.000 per kilo. De forklarte at de tok på seg kurerjobben på grunn av gjeld og høye skattekrav. I tillegg forklarte 41-åringen at sønnen hans hadde gjeld til et kriminelt miljø.

De to yngste mennene erkjente delvis straffskyld i retten, men hevdet at de trodde hele narkotikapartiet besto av kokain.

– Vi har aldri noensinne snakket om eller hørt at det var heroin vi skulle hente. Da hadde vi aldri utført jobben, sa mannen i retten, ifølge NRKs referat.

Tiltalt hovedmann fikk 17 år

De pekte begge på en 50-åring som tilrettelegger og hovedmann i saken. Han ble pågrepet hjemme i Sverige i slutten av mars i fjor, og har siden sittet i varetekt. Mannen nektet straffskyld og har avvist enhver kjennskap til narkotikapartiet.

50-åringen ble ikke trodd av retten og dommeren skriver blant annet at: «Retten er ikke i tvil om at det trygt kan ses bort fra NNs forklaring».

Den utpekte hovedmannen ble dømt til fengsel i 17 år.

41-åringen som fraktet narkotikaen fra Tyskland til Norge ble dømt til 11 år og sju måneders fengsel, og 34-åringen som var med på å hente narkotikapartiet i Nederland og kjørte følgebilen er også dømt til 11 år og sju måneders fengsel.

Dommen er ikke rettskraftig.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: «Mr. Normal» erstatter Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: – Det er så trist å lese disse historiene (+)