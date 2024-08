Vy snur etter kritikk – skal bruke skjønn i billettkontroll

– Vi ser at den praksisen vi har hatt er for streng. Vi ser at den gir en del uheldige konsekvenser for kundene våre som vi ikke ønsker å ha, sier konserndirektør Erik Røhne i Vy til Aftenposten.

Vy har tidligere operert med en praksis der man enten har gyldig billett, eller ikke har gyldig billett.

Men framover skal Vy-kontrollører kunne bruke skjønn ved åpenbare feilkjøp, og de skal i tillegg utvise et visst skjønn dersom en kunde har glemt å kjøpe billett, men kan vise til god kjøpshistorikk.

Dermed legger Vy seg mer på linje med Ruter, som driver kollektivtransporten i Oslo og omegn.

– Vi ser at de ligger foran oss når det gjelder en større kundeorientering på dette området, sier Røhne.

Røhne ser for seg at endringen vil tre i kraft i løpet av noen uker. Han understreker imidlertid at Vy fortsatt skal være strenge, siden det er høy snikprosent på togene deres.

– Men vi skal være rettferdige, sier han.

